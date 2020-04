Microsoft fera de tous ses événements 2020 une « priorité numérique »

Nous vivons une époque étrange. Oui, c’est un peu « old school » de dire ça, mais il est difficile d’ignorer la façon dont la pandémie de coronavirus a affecté la vie quotidienne. Pour un journaliste, cela signifie qu’il n’y aura pas d’événements physiques dans un avenir plus ou moins lointain. Parmi eux, ceux de Microsoft.

Microsoft a décidé de mettre en ligne tous ses principaux événements internes et externes à venir au cours des douze prochains mois. Des événements tels que la Microsoft Build 2020, le MVP Summit et le Inspire 2020 étaient déjà prévus comme des événements numériques, la société cherchant maintenant à expérimenter de nouvelles plateformes afin de proposer des expériences numériques de haute qualité.

Mais, cette décision signifie également que des événements comme le Ignite 2020, le Ignite The Tour, le MVP Submit 2021 et la Build 2021 ne seront pas des événements physiques, car les effets de l’épidémie de coronavirus continuent de se faire sentir.

Microsoft n’a pas encore décidé de mettre en ligne tous ses événements l’année prochaine et pourrait encore en organiser certains en présentiel. « À la lumière des défis présentés par le COVID-19, nous ajustons notre calendrier d’événements et notre stratégie », a déclaré Microsoft, comme le rapporte ZDNet. « Pour le reste de l’année 2020, nous saisissons l’occasion d’expérimenter de nouvelles plateformes. Ceci afin d’offrir à nos partenaires, clients et développeurs des expériences numériques de la plus haute qualité ». « Nous continuerons à évaluer le paysage de l’événement, mais c’est ce que nous devons partager pour le moment », a ajouté la déclaration.

Le fait que la société envisage d’annuler les événements en personne plus d’un an à l’avance témoigne de la grosse perturbation que le coronavirus a causée dans l’industrie technologique. Les mesures prises par des sociétés comme Microsoft pour faire passer le numérique en premier sont évidemment nécessaires.

Microsoft développe des outils

Les événements de Microsoft sont souvent extrêmement populaires, attirant régulièrement entre 5 000 et 40 000 participants chaque année, et la société semble annuler ces événements plus tôt pour donner à ses équipes internes plus de temps pour se préparer à accueillir les futures éditions en ligne.

L’entreprise semble également être en train de développer l’application Microsoft Teams afin d’accueillir de tels événements dans un avenir proche. Étant donné le changement actuel de l’environnement de travail, l’entreprise a également publié un guide pratique détaillé pour informer les clients sur ses différentes plateformes. Le guide suggère que Microsoft Teams est un outil idéal pour les petites réunions en ligne ou les appels de groupe, tandis que Microsoft Live est un outil idéal pour les discours ou les allocutions publiques.

Mais même si l’on met de côté la pandémie actuelle, cette initiative témoigne de la baisse d’intérêt pour les conférences de grande envergure. On peut se demander combien de temps il faudra pour que de tels événements se produisent à nouveau à un rythme normal, si jamais nous en arrivons là.