Samsung en mode panique car le Galaxy S20 ne se vend pas

Selon un récent rapport, Samsung n’est pas satisfait de la manière dont le Galaxy S20 se vend, car les performances de son nouveau vaisseau amiral sont bien inférieures à celles du précédent modèle.

Le Galaxy S20 a été annoncé en février, à un moment où la pandémie de coronavirus devait encore s’étendre au monde entier. Mais lorsque les ventes de l’appareil ont officiellement débuté, le COVID-19 avait déjà restreint les gens chez eux dans un plus grand nombre de pays.

Donc, si l’on mélange l’impact du coronavirus et le prix élevé du Galaxy S20, il n’est vraiment pas difficile de voir pourquoi le nouveau flagship Android du géant sud-coréen ne se vend pas vraiment comme prévu.

Samsung craint toutefois que ces chiffres ne baissent encore davantage, notamment car certains de ses plus grands marchés en Europe, ainsi qu’aux États-Unis, sont toujours bloqués en raison de l’épidémie du COVID-19.

Des personnes proches de l’affaire qui ont parlé au Seoul Economic Daily ont affirmé que les ventes du Galaxy S20 sont actuellement à environ 60 % de celles enregistrées par le Galaxy S10 dans les premières semaines sur le marché. Donc si les ventes baissent encore plus, Samsung pourrait enregistrer une baisse spectaculaire de 50 % des ventes d’une année sur l’autre pour sa gamme de smartphones phares.

Une baisse critique

Et bien sûr, ce n’est pas le seul problème de Samsung, car les autres divisions devraient également être touchées par l’épidémie de coronavirus. En plus du Galaxy S20, les autres modèles de smartphones, y compris les appareils de milieu et de bas de gamme qui ont maintenu sa part de marché, devraient également connaître une baisse des ventes dans le monde entier.

Bien entendu, les autres appareils électroniques que fabrique Samsung pourraient enregistrer une baisse des ventes dans le monde entier. Il sera donc certainement intéressant de jeter un coup d’œil au rapport sur les résultats de Samsung lorsque la société le partagera à la fin du trimestre.