Comment regarder le lancement du Huawei P40 en direct à 14h ?

Après des mois de rumeurs, de spéculations et d’incertitudes liées aux coronavirus, Huawei a révélé qu’elle organisera un événement en direct pour sa prochaine famille de smartphones, alias Huawei P40, le 26 mars. L’événement de lancement devait avoir lieu à Paris, mais en raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, cela a sensiblement été réduit à un événement en ligne uniquement.

Bien que la date ne soit pas totalement nouvelle — elle avait été annoncée sur le compte Weibo de Huawei il y a quelques jours — nous avons eu la confirmation officielle que la gamme Huawei P40 sera révélée à ce moment-là et que l’événement sera retransmis en direct. L’événement commencera à 14 heures, heure française, et Huawei indique que l’événement sera diffusé en anglais, espagnol, français, italien, arabe et russe.

Nous nous attendons à voir le Huawei P40 et P40 Pro, et peut-être même un smartphone haut de gamme qui serait connu comme le Huawei P40 Pro Premium Edition. La firme chinoise a également confirmé l’arrivée d’une nouvelle montre connectée appelée Huawei Watch GT 2e, et il pourrait y en avoir encore davantage de suprise.

Huawei utilise le slogan « Visionary Photography » pour commercialiser le smartphone, ce qui suggère qu’une fois de plus, la société met l’accent sur la caméra. Les rumeurs qui circulent ont fait allusion à un zoom optique 10x et à un capteur d’image fabriqué par Sony de 53 mégapixels. Une fuite massive sur le site allemand WinFuture met en évidence le nouveau design épuré et indique les modifications de spécifications attendues, notamment le processeur Kirin 990 5G et un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz.

Malheureusement, il semble que les applications et les services de Google seront absents en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais le matériel ne devrait pas être sujet à contestation.

Comment regarder en direct l’événement ?

La façon la plus simple de regarder le lancement du Huawei P40 est sur la chaîne YouTube de la marque. Vous pouvez regarder le flux sur YouTube en anglais avec la vidéo intégrée ci-dessous, ou en cliquant ici.

Je ne manquerais pas de relayer le lancement de la gamme au fur et à mesure, alors restez à l’écoute du BlogNT pour en savoir plus.