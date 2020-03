La Galaxy Tab A 8.4 (2020) est étonnamment abordable pour une tablette LTE

Samsung a ajouté une tablette Android à bas prix à sa gamme de produits existants, et la plus grande surprise avec la Galaxy Tab A 8.4 (2020) est qu’elle est livrée avec une connectivité LTE intégrée. Cette nouvelle tablette vendue à moins de 300 dollars et, bien qu’elle ne soit pas en concurrence directe avec le nouvel iPad Pro, elle est bien moins chère que les modèles cellulaires les plus abordables d’Apple.

L’écran de 8,4 pouces offre une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et utilise un écran TFT LCD plutôt que la technologie OLED que nous avons vu sur d’autres tablettes Samsung récentes et plus chères. Elle est entourée d’un châssis métallique.

À l’intérieur, il y a le processeur Exynos 7904 de Samsung, un processeur octa-core qui a été associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il y a un emplacement micro SD qui peut accueillir des cartes de 512 Go si vous en avez besoin de plus. La batterie a une capacité de 5 000 mAh, et Samsung indique que vous devriez profiter d’une autonomie de 12 heures en lecture vidéo, ou jusqu’à 11 heures en navigation sur Internet. Pour la recharge, il y a un système de charge rapide par le port USB-C situé sur la tranche inférieure.

Comme vous pouvez vous y attendre, vous disposez du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 5.0. Cependant, ce qui est inhabituel pour une tablette aussi abordable, c’est la connexion 4G LTE intégrée.

Android 9…

La Galaxy Tab A 8.4 sera directement vendue sur le site de Samsung à partir d’aujourd’hui. À l’avant se trouve une caméra de 5 mégapixels, tandis qu’à l’arrière se trouve une caméra de 8 mégapixels avec autofocus. Il y a aussi une prise casque de 3,5 mm et deux haut-parleurs. Vous bénéficiez également d’une prise en charge du son Dolby Atmos, bien que le stylet S Pen de Samsung ne fonctionne pas avec la tablette.

Malheureusement, l’autre mauvaise nouvelle est que Samsung a choisi d’utiliser Android 9.0, plutôt Android 10, et cela semble être une occasion manquée. On ne sait pas quand – ni même si – Samsung va remédier à cela par une mise à jour logicielle.