L’iPhone 5G pourrait être reporté à 2021 dans le pire des cas

Bien qu’il y ait déjà eu des signes indiquant que les approvisionnements d’Apple seraient affectés par l’épidémie en cours du COVID-19, la présomption générale a été que la société irait jusqu’au bout de son lancement de produit prévu, même si cela signifiait commencer avec des approvisionnements limités.

Aujourd’hui, les informations provenant d’initiés de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ne sont pas vraiment encourageantes. Le premier iPhone 5G d’Apple pourrait être retardé au-delà de sa date de lancement initiale en septembre et pourrait même s’étendre jusqu’en 2021 au plus tard.

Il est assez compréhensible qu’Apple retarde le lancement d’un iPhone 5G étant donné la situation mondiale actuelle. Étant donné qu’elle est déjà en retard pour plonger dans le grand bain de la 5G, elle doit s’assurer que son lancement sera un énorme succès. Mais l’achat d’un smartphone 5G n’est peut-être pas en tête des priorités de la plupart des gens pour l’instant.

Ce n’est pas comme si Apple avait réussi à finir le développement de son iPhone 5G en raison des restrictions de voyage. Elle a même dû retarder le développement de prototypes, ce qui a nécessité des réunions en face à face avec les fournisseurs et des tests de prise en main. Cela pourrait encore arriver, mais pas avant la levée des interdictions de voyager et des quarantaines.

Les fournisseurs en Chine auraient également été informés de changements dans le calendrier de production. On leur a dit de commencer à expédier de gros volumes en août au lieu du calendrier habituel de juin. Cela signifie inévitablement que la production des iPhone commencera aussi en retard.

Des répercussions partout

Le retard pourrait n’être que d’un mois ou deux, mais il pourrait même s’étendre jusqu’en 2021, en fonction de la situation mondiale dans les semaines à venir. Malheureusement, un retard dans les produits Apple n’affecte pas seulement l’entreprise elle-même, mais aussi toutes les autres entreprises de production qui lui sont liées ainsi que, bien sûr, leurs employés.

En effet, la décision de la société de smartphones la plus rentable au monde implique des centaines de fournisseurs mondiaux aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée du Sud et en Chine, le plus grand centre de fabrication d’Apple. Des millions d’emplois dans les chaînes de production pourraient être affectés dans la deuxième économie mondiale au cours de la haute saison de production des iPhone au second semestre.