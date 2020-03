Les achats d’iPhone et d’iPad Pro limités en raison des contraintes d’approvisionnement

Contre toute attente, Apple a lancé deux nouveaux iPad Pro cette semaine, bien que l’iPhone SE 2 ou l’iPhone 9 et son grand frère restent absents. Cela peut donner l’impression que tout va bien du côté de la pomme croquée, du moins jusqu’à ce que les gens essaient d’acheter ces produits et d’autres produits Apple sur la boutique en ligne de la société.

Pour l’instant, les acheteurs sont limités dans le nombre d’iPhone et d’iPad qu’ils peuvent acheter sous un seul nom, l’un des premiers signes visibles des effets du coronavirus COVID-19 dans l’industrie.

Apple a admis qu’elle pourrait avoir des problèmes d’approvisionnement même si ses partenaires de fabrication se trouvaient en dehors de la province du Hubei, d’où l’on pense que le virus est originaire. Ces usines et ces entreprises ont eu du mal à se remettre sur pied et la demande de produits finira par les rattraper et dépasser la quantité qu’elles peuvent fournir. Il semble que ce moment soit enfin arrivé et Apple limite les achats en gros de ses produits.

Les personnes qui essaient d’acheter des iPhone et même les nouveaux iPad Pro en ligne ont déclaré être limitées à deux de chaque modèle. Cela signifie qu’ils peuvent toujours acheter plus de deux iPhone à condition que les autres soient de générations différentes. « La restriction s’applique aux iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Max », indique la source.

Apple n’a pas officiellement commenté ce changement, mais sa politique de boutique avertit les acheteurs qu’elle pourrait limiter les achats en fonction de la popularité d’un produit ou de contraintes d’approvisionnement.

Éviter le marché noir

Ces dernières pourraient être la cause de ce changement, étant donné que la limitation s’applique même à l’iPhone 8 et à l’iPhone 8 Plus. Ces contraintes d’approvisionnement pourraient inciter les revendeurs au marché noir qui commencent à acheter des articles en gros à les revendre à des prix plus élevés.

Étant donné que toutes les boutiques physiques d’Apple en dehors de la Chine sont temporairement fermées, cela devient une mesure efficace pour s’assurer qu’elle soit en mesure de réguler le flux de produits. On ne sait pas encore combien de temps cette situation va durer, mais les analystes prévoient que la situation va s’améliorer d’ici avril, au moins en ce qui concerne la production et l’approvisionnement en composants.