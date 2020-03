YouTube désactive la résolution vidéo HD en Europe à cause du COVID-19

Google a récemment annoncé que YouTube ne proposerait plus d’options de résolution vidéo HD en Europe pendant une période limitée, afin de réduire l’utilisation de la bande passante et d’éviter de mettre à rude épreuve l’Internet sur le continent.

L’Europe est durement touchée par l’épidémie du coronavirus, et à partir de cette semaine, la majorité des pays ont exigé que les employés travaillent à domicile, et qu’ils restent confinés chez eux.

L’utilisation de l’Internet a donc augmenté, certains produits, dont Microsoft Teams, ayant du mal à rester en ligne en raison du grand nombre de connexions. Facebook a également confirmé que WhatsApp a connu des problèmes en raison du pic de trafic, l’entreprise ayant doublé le nombre de serveurs pour le service de messagerie.

Thierry Breton, commissaire européen, chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l’espace, a spécifiquement demandé aux services de streaming en Europe pour réduire la qualité vidéo afin d’éviter les pannes d’Internet, et Google est l’un des premiers à répondre. YouTube serait ainsi proposé avec des vidéos en définition standard sur le continent pour réduire le stress des connexions Internet.

« Nous nous engageons à faire passer temporairement tout le trafic dans l’UE à la définition standard par défaut », a déclaré YouTube dans une déclaration citée par Reuters.

Breton a spécifiquement demandé aux sociétés Internet de désactiver le streaming haute définition et de contribuer à réduire la charge du réseau, d’autant plus que chacun est censé rester chez lui pour éviter de contracter le virus. « Conversation téléphonique importante avec @ReedHastings, PDG de @Netflix. Pour battre #COVID19, nous # SteyAtHome. Le télétravail et le streaming aident beaucoup, mais les infrastructures peuvent être mises à rude épreuve. Pour sécuriser l’accès à Internet pour tous, nous allons # SwitchToStandard definition lorsque la HD n’est pas nécessaire », a-t-il déclaré dans un tweet. Netflix a d’ores et déjà pris des mesures.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

—Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020