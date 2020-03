Le Nokia 5310 est le nouveau membre dans la famille des Originals

HMD est propriétaire de la marque Nokia depuis quelques années maintenant, avec une vaste gamme de smartphones Android lancés chaque année. Mais, la société a également creusé la profonde histoire de Nokia avec des téléphones de style rétro. Outre son modèle haut de gamme, le Nokia 8.3 5G, HMD a également annoncé le dernier né de sa gamme de produits Nokia Originals.

Cette fois-ci, le nouveau téléphone est basé sur le Nokia 5310 lancé en 2007, qui présente un design de téléphone traditionnel dit « candybar » —long, épais, avec un petit écran carré et des touches ovales. Cependant, maintenant dans sa quatrième itération, il commence à sembler que Nokia est à court de designs iconiques à remettre au goût du jour. Le 5310 n’est pas du tout dans la même lignée que le 3310 ou même le 8810 « banana phone », et n’a pas non plus l’attrait rétro du 2720 Flip de l’année dernière.

HMD indique que vous pouvez certainement l’utiliser comme votre téléphone principal, mais la société le positionne également comme un appareil secondaire pour la désintoxication numérique ou une utilisation légère. Emmenez-le pendant que vous allez courir, et vous pourrez écouter la musique durant tout votre trajet, tout en passant des appels en cas d’urgence.

C’est un téléphone sans aucune trace de l’ADN d’Android, et il n’a naturellement même pas d’écran tactile. Le 5310 est également un peu moins bon que les précédents Nokia Originals de HMD. Le téléphone a seulement une connectivité 2G, et fonctionne sur le système d’exploitation Nokia Series 30+, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il supporte des applications comme WhatsApp comme sur le 2720 Flip de l’année dernière.

Cependant, HMD affirme que le téléphone devrait bénéficier d’un mois d’autonomie en veille grâce à sa batterie, 20 heures de conversation ou une autonomie d’une journée tout en écoutant de la musique. La batterie est également amovible. En outre, le téléphone dispose de haut-parleurs stéréo, d’une prise casque et d’une prise en charge de la radio FM afin que vous puissiez l’utiliser comme lecteur de musique portable.

Seulement 40 euros

Le Nokia 5310 dispose d’un écran QVGA de 2,4 pouces, d’un clavier T9, d’une caméra VGA, d’un processeur MediaTek MT6260A, de seulement 8 Mo de RAM et d’un unique port SIM pour la connexion à des réseaux 2,5G. Le smartphone ne dispose que de 16 Mo de stockage intégré, mais il existe également un support pour les cartes micro SD jusqu’à 32 Go pour stocker de la musique supplémentaire.

Le Nokia 5310 sera commercialisé fin mars pour la modique somme de 39 euros.