Nokia 5.3 et Nokia 1.3 : deux smartphones abordables disponibles en avril

HMD met à jour ses gammes de smartphones d’entrée et de milieu de gamme le mois prochain avec le lancement du nouveau Nokia 1.3 avec Android Go et du Nokia 5.3, un smartphone Android One. Ces deux smartphones devraient être disponibles à partir du mois d’avril et, bien qu’ils ne soient pas aussi bon marché que le nouveau Nokia 5310 à 39 euros ou aussi puissants que le nouveau Nokia 8.3 5G, ils sont en mesure d’offrir un bon rapport qualité-prix grâce à une combinaison de caractéristiques matérielles et logicielles.

Commençons par le Nokia 5.3. Il s’agit d’un smartphone doté d’un écran avec une encoche en forme de goutte d’eau de 6,55 pouces d’une résolution HD+, avec un ratio 20:9. Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 665 de Qualcomm, 3 Go, 4 Go et 6 Go de RAM en fonction du modèle choisi, et de 64 Go de stockage extensible grâce à un emplacement pour une carte micro SD (jusqu’à 512 Go).

Pour la photo, le bloc de caméra est composé de 4 capteurs, d’un capteur primaire de 13 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 5 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et enfin d’un capteur macro de 2 mégapixels. Bien que les performances ne soient évidemment pas celles d’un flagship doté de 4 capteurs photo, il est intéressant de voir un smartphone abordable avec une telle combinaison. En façade, il s’agit d’une caméra de 8 mégapixels.

Selon le HMD, le Nokia 5.3 a une autonomie de 2 jours grâce à sa batterie d’une capacité de 4 000 mAh. Ce dernier a un bouton Google Assistant dédié (que vous le vouliez ou non), qui permettra d’interagir rapidement avec l’assistant de Google si vous le souhaitez. Sur la tranche inférieure, on retrouve également un port USB-C. Enfin, le Nokia 5.3 offre une connectivité Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 4.2 et de la 4G LTE Cat 4.

Le smartphone est livré avec Android 10, mais il s’agit d’un appareil Android One, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec une version d’Android proche du standard (et de la gamme Pixel de Google elle-même) et bénéficiera d’au moins deux ans de mises à jour majeures de l’OS — à commencer par Android 11, qui devrait être lancé plus tard cette année.

Le Nokia 5.3 sera disponible dans le monde entier en avril pour 189 euros, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Nokia 1.3, l’offre encore plus abordable

Plus loin dans le marché abordable on retrouve le Nokia 1.3. Il s’agit d’un smartphone Android Go à 95 euros avec un écran de 5,71 pouces d’une résolution HD+ et un processeur Snapdragon 250. On retrouve également 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne avec un emplacement pour une carte micro SD (jusqu’à 400 Go). Bien que le smartphone soit livré avec une prise casque 3,5 mm, il se charge également par un port micro USB plutôt que le « traditionnel » USB-C.

Le Nokia 1.3 ne dispose que d’un seul capteur photo de 8 mégapixels à l’arrière, mais est livré avec la nouvelle application Camera Go de Google, ce qui signifie que les excellents algorithmes photo de Google fonctionneront en parallèle avec le capteur photo du smartphone pour la photographie. En façade, on a une caméra de 5 mégapixels. Sous le capot, on retrouve une batterie d’une capacité de 3 000 mAh (amovible).

Bien que ce smartphone à bas prix dispose d’une mémoire vive limitée et d’un processeur peu performant, il est également très abordable. Le Nokia 1.3 sortira en avril.