Sonos S2 promet de grandes fonctionnalités

Les enceintes Sonos sont sur le point d’être mises à niveau, alors que la marque se prépare à lancer une toute nouvelle application et un nouveau système d’exploitation qui apporteront une prise en charge de l’audio à haute résolution, une personnalisation accrue et des « améliorations de la convivialité ».

Ces améliorations comprennent une nouvelle fonctionnalité intitulée « groupes de pièces » — cela signifie que votre système d’enceintes sans fil sera capable de mémoriser les dispositifs fréquemment groupés (comme les enceintes de votre chambre et ceux de votre salon). Cela devrait vous permettre d’écouter de la musique dans des zones entières de votre maison — en bas, par exemple — beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

Appelée Sonos S2, la nouvelle application et le nouveau système d’exploitation seront compatibles avec la plupart des enceintes de la société, y compris les Sonos One, Sonos Beam et Sonos Move, et seront disponibles en juin.

Toutefois, les anciennes enceintes qui ne sont plus éligibles pour recevoir les nouvelles fonctionnalités — notamment les Sonos Connect, Connect : Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 et Sonos Play : 1 – ne prendront pas en charge le nouveau système d’exploitation.

Selon Sonos, ces enceintes continueront à recevoir des corrections de bugs, le support des services musicaux et des correctifs de sécurité, et resteront sur l’application Sonos existante — qui sera renommée l’application Sonos S1 Controller.

Mix du nouveau et de l’ancien

Sonos a construit sa plateforme sur l’opérabilité — sur l’idée qu’une installation multipièce est un investissement coûteux, mais que les utilisateurs pourraient en profiter pendant toute une vie. Cependant, comme ses anciennes enceintes ne prendront pas en charge la nouvelle application et le nouveau système d’exploitation comme le reste de la gamme de produits Sonos, il y aura des problèmes de compatibilité pour ceux qui ont à la fois des produits nouveaux et anciens.

Si vous avez un système d’enceintes sans fil qui consiste en un mix d’anciens et de nouveaux appareils, Sonos indique qu’il y a quatre choses que vous pourriez faire. La première — et la plus simple — consiste à retirer simplement les produits S1 de votre système, en ne laissant que les enceintes compatibles S2. Cela vous permettra de télécharger la nouvelle application Sonos lors de son lancement en juin.

Diverses solutions

Vous pouvez également utiliser le programme Trade Up de Sonos pour obtenir une réduction de 30 % sur les enceintes compatibles S2. Ce programme exigeait à l’origine que les clients mettent leur ancienne enceinte en mode recyclage, la rendant ainsi totalement inutilisable. Cependant, Sonos a récemment annoncé que vous pouvez désormais conserver votre ancienne enceinte Sonos tout en bénéficiant de cette remise de 30 %.

La troisième option consiste à faire fonctionner votre système existant sur l’application S1. Cela signifie que vous obtiendrez toujours des corrections de bugs et des correctifs de sécurité, et Sonos affirme qu’elle travaillera avec ses partenaires pour « faire fonctionner vos services musicaux et vocaux aussi longtemps que possible ». Cela signifie que vous ne pourrez pas profiter des nouvelles fonctionnalités qu’apportera le système d’exploitation S2 — et il semble que le support aux services musicaux ne soit pas garanti à perpétuité.

La dernière option consiste à séparer votre système sonore en deux ; Sonos indique qu’elle publiera des instructions détaillées sur la manière de le faire prochainement. Mais si vous faites cela, vous ne pourrez pas regrouper votre système S1 avec votre système S2.