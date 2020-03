Le mode sombre de Facebook est déployé, voici comment l’obtenir

Le mode sombre de Facebook est enfin déployé. Après des mois de tests et de teasing, l’entreprise a annoncé qu’elle a maintenant commencé le lancement officiel de sa nouvelle interface de bureau, avec un changement pour que tous les utilisateurs puissent profiter du mode sombre, et ainsi utiliser le réseau social tard dans la nuit sans se fatiguer les yeux. « À partir d’aujourd’hui, la majorité des personnes sur Facebook auront accès au nouveau design du bureau », a déclaré un porte-parole de l’entreprise à TechCrunch.

Lorsque vous recevez la mise à jour, vous devriez voir un bouton en haut de la page vous demandant si vous voulez « essayer le nouveau Facebook » (le déploiement mondial devrait prendre quelques jours, donc ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas encore). Acceptez, puis allez dans le menu des paramètres en haut à droite pour trouver le bouton permettant de passer en mode sombre.

Le moment est bien choisi pour cette mise à jour, car les utilisateurs affluent sur les réseaux sociaux pour rester en contact pendant la pandémie de coronavirus, et cela devrait contribuer à réduire la pression sur vos yeux lorsque vous rejoignez vos amis et vos proches la nuit.

Par la même occasion, cela entraînera la nouvelle conception de Facebook, qui apporte une actualisation bien nécessaire à la vieillissante interface du réseau social. Les barres de menus sont moins proéminentes, la barre latérale est beaucoup moins encombrée, les choses que vous utilisez le plus souvent sont plus faciles à trouver et la conception à onglets est plus familière aux personnes qui utilisent souvent l’application mobile.

Pour les utilisateurs qui n’apprécient pas cette nouvelle conception, ils ont la possibilité de revenir au design classique — le nombre de personnes qui repassent peut influencer l’apparence de la refonte finale, mais les plans globaux de Facebook à cet égard restent flous.

Une astuce au cas où…

Vous ne voyez pas encore l’option ? Vous pouvez toujours utiliser Google Chrome pour « forcer » le mode sombre sur Facebook. Cela ne ressemble pas exactement au mode sombre officiel, mais ce n’est pas trop éloigné de ce que le géant social propose. Assurez-vous d’abord que vous disposez de la dernière version de Chrome. Si vous n’êtes pas sûr, ouvrez le menu principal, sélectionnez « Aide », puis « À propos de Google Chrome », et le navigateur trouvera et installera automatiquement toutes les mises à jour disponibles.