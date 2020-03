Apple double la capacité de stockage du Mac mini standard

Apple a annoncé que les configurations standard de son Mac mini seront désormais dotées d’une capacité de stockage deux fois plus importante. Malgré que l’attrait des consommateurs soucieux de leur porte-monnaie soit sans doute porté sur ce Mac mini plutôt que le Mac Pro beaucoup plus onéreux, les modifications apportées au Mac mini d’Apple pour le début de l’année 2020 ne justifient qu’une note de bas de page dans l’annonce du nouveau MacBook Air.

Tout comme le portable ultraportable mis à jour double désormais sa capacité de stockage minimale — passant de 128 Go à 256 Go — le Mac mini bénéficie lui aussi d’une augmentation de sa capacité de stockage. En effet, Apple a annoncé ce changement en même temps que ses nouveaux MacBook Air et iPad Pro.

La configuration de base du Mac mini, à 929 euros, est désormais dotée de 256 Go de stockage, tandis que la configuration à 1 279 euros en offre 512 Go au lieu de 256 Go. Il y a bien sûr des options avec une plus grande capacité de stockage, mais il va falloir sortir davantage de billets de votre porte-monnaie.

En haut de gamme, toutes les configurations de Mac mini peuvent être utilisées avec jusqu’à 2 To de stockage SSD. Cela vous coûtera au moins 1 929 euros, l’option 2 To étant une mise à niveau de 1 000 euros sur le modèle d’entrée de gamme.

Il est à noter que, si Apple a peut-être modifié la capacité de stockage du Mac mini, elle n’a pas fait de même pour les processeurs. Ce sont toujours les mêmes processeurs Intel de 8e génération. Le modèle d’entrée de gamme est équipé d’un Core i3 quadricœur cadencé à 3,6 GHz, tandis qu’un Core i7 à 6 cœurs est disponible comme mise à niveau. La réalité est que, si le nouveau MacBook Air passe à une puce Intel de 10e génération, cette famille de puces n’est pas encore prête avec des versions adaptées au Mac mini. Apple a évité les puces de 9e génération et semble attendre que la 10e génération soit disponible.

Plus de stockage, mais les mêmes processeurs

La version actuelle du Mac mini est sortie pour la première fois en novembre 2018, avec une capacité de stockage à partir de 128 Go pour le modèle de base. Pour ce qui est de l’ordinateur lui-même, le Mac mini se distingue par sa gamme de ports (qui comprend 4 ports Thunderbolt 3 USB-C, 2 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0 et des ports pour un casque et Ethernet) ainsi que sa conception et sa finition générales.

Cependant, les performances de son GPU sont en deçà des attentes des consommateurs, le rendant inadapté à certaines charges de travail. Malheureusement, cette dernière mise à jour ne change rien à la configuration du GPU, mais elle profitera aux personnes qui souhaitent acheter le Mac mini pour l’utiliser comme serveur multimédia ou pour d’autres tâches de stockage.

Les nouvelles options de stockage sont désormais disponibles sur le site d’Apple.