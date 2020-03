Apple annonce un nouveau MacBook Air à partir de 1 200 euros

Le MacBook Pro de 16 pouces d’Apple n’est plus le seul ordinateur portable de la société à disposer d’un clavier amélioré et plus fiable. Aujourd’hui, Apple a annoncé un MacBook Air remanié avec un clavier à ciseaux amélioré, baptisé « Magic Keyboard » comme le modèle Pro, qui abandonne le controversé mécanisme papillon du modèle de la génération précédente.

Il possède la même course de 1 mm et les mêmes touches fléchées en T inversées que le MacBook Pro de 16 pouces. Le Touch ID pour la connexion et pour faciliter l’accès aux sites web est là, ainsi que l’habituel trackpad assez large. Des améliorations ont également été apportées sous le capot.

Pour la première fois sur un MacBook Air, Apple propose des configurations avec des processeurs quadricœurs. Selon Apple, la nouvelle génération du MacBook Air offre également une amélioration des performances estimées à plus de 2 fois, grâce à des processeurs Intel de 10e génération et un Core i7 quadricœur cadencé à 1,2 GHz. Et ses performances graphiques ont été améliorées de 80 %, car le MacBook Air est désormais équipé de la technologie Intel Iris Plus Graphics.

Cette nouvelle génération de l’ordinateur portable d’Apple offre une capacité de stockage deux fois supérieure à celle de la machine précédente, avec 256 Go de stockage interne. Vous pouvez le configurer jusqu’à 2 To.

Comme auparavant, le châssis monocoque est en aluminium, qui, selon Apple, est recyclé à 100 %. Il est proposé dans les coloris or, argent et gris sidéral. L’écran, quant à lui, fonctionne avec 4 millions de pixels. Pour les ports, il y a deux ports Thunderbolt 3 permettant de combiner le transfert de données, la sortie vidéo et la charge. Le MacBook Air 2020 peut également prendre en charge des écrans externes d’une résolution allant jusqu’à 6K, une première dans la série.

À partir de 1 200 euros

Il convient de noter que malgré les nombreuses améliorations, il ne comprend pas les mêmes haut-parleurs que le MacBook Pro de 16 pouces, bien qu’Apple affirme que le MacBook Air de cette année possède « des haut-parleurs stéréo avancés pour un son stéréo large et immersif pour des activités comme regarder des contenus Apple TV+ ou jouer à des jeux dans Apple Arcade ». Il y a aussi un réseau de trois micros à l’intérieur pour améliorer la capture de la voix.

Le MacBook Air 2020 a un prix de base de 1 199 euros, et peut être commandé en ligne dès aujourd’hui. Il sera proposé en boutiques — reste à savoir quand elles vont rouvrir — prochainement.

Mise à niveau du Mac mini 2020

Outre le nouveau MacBook Air, Apple peaufine également le Mac mini. Celui-ci bénéficie désormais d’une capacité de stockage doublée par rapport à l’ancien, pour le même prix. Cela signifie que le Mac mini à 929 euros est désormais doté de 256 Go de stockage SSD, tandis que la version à 1 279 euros offre désormais 512 Go.