Microsoft explique comment les jeux Xbox peuvent devenir compatibles avec xCloud

Le streaming sur le cloud est l’un des sujets les plus brûlants du marché des jeux grâce au lancement de Google Stadia. Bien sûr, ce n’est pas la seule plateforme de streaming de jeux, mais ses rivaux semblent encore prendre du temps pour constituer leur arsenal et leur activité. La plus grande concurrence de Stadia pourrait venir de Microsoft, dont le projet xCloud est déjà en phase de test limité. Cependant, tout comme Stadia, il a besoin de jeux pour y parvenir et elle montre maintenant comment les développeurs peuvent y parvenir.

Contrairement à Stadia, Microsoft a déjà déclaré que l’objectif de xCloud n’est pas exactement de pouvoir jouer sur n’importe quel appareil. Il s’agit plutôt de permettre aux joueurs Xbox de jouer n’importe où sur le seul appareil qu’ils pourraient toujours avoir avec eux, leur smartphone.

Cette focalisation apporte quelques considérations spécifiques à cet appareil et le projet xCloud explique les domaines sur lesquels ils doivent se concentrer en se basant sur leur aperçu limité.

Le plus grand fossé qui sépare les jeux mobiles des jeux Xbox est celui des contrôles. S’il est certainement possible de connecter une manette de jeu à un smartphone, les joueurs mobiles préfèrent ne pas le faire.

C’est pourquoi les jeux Xbox compatibles avec xCloud doivent prendre en charge les superpositions tactiles qui s’adaptent aux commandes du jeu, ce qui est certes plus facile à faire lorsqu’un jeu est principalement piloté par des manettes de jeu plutôt que par le clavier et la souris.

Du boulot pour les développeurs

Par rapport à la saisie, la taille de l’écran peut être un facteur secondaire, mais important, même avec des smartphones dotés d’écrans à haute résolution. Toutefois, la popularité d’un service de streaming de jeux basé sur le cloud, comme xCloud, se fera selon la façon dont la plateforme et ses jeux gèrent la connectivité et la latence du réseau.

Microsoft fournit aux développeurs de jeux ces informations et ces outils qui pourraient les aider à créer des jeux offrant une expérience de streaming « de premier ordre ». Il reste à voir comment cela se traduira dans la pratique, tant pour les nouveaux jeux que pour les titres plus anciens.