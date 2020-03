Sony dévoilera de nouveaux détails sur la PS5 demain, 18 mars

Sony prévoit de révéler davantage d’informations sur sa console de nouvelle génération, la PlayStation 5, lors d’un événement spécial ce mercredi 18 mars. Aujourd’hui, la société a annoncé une « deep dive » (« plongée en profondeur ») sur la console de nouvelle génération où l’architecte système, Mark Cerny, parlera de « l’architecture système de la PS5, et de la façon dont elle façonnera l’avenir des jeux ». L’événement sera diffusé sur le blog officiel de PlayStation.

Bien que Sony ait déjà divulgué certaines informations sur le matériel de la PS5 à la fin de l’année dernière, la société promet maintenant de faire un « plongeon » profond sur son architecture cette semaine. On peut donc s’attendre à ce que l’événement soit aussi assez technique.

En effet, cet événement spécial fait suite à la confirmation par Sony du nom de la PlayStation 5 en octobre dernier, et aux détails concernant la puissance de la console plus tôt en 2019. La PS5 utilisera un processeur à 8 cœurs (qui sera basé sur la gamme Ryzen de 3e génération d’AMD) et un GPU personnalisé basé sur le Radeon Navi d’AMD. Sony prend également en charge les résolutions 8K, l’audio 3D, les jeux en 4K à 120 Hz, une option de consommation d’énergie plus faible et inclut un SSD ultra-rapide à l’intérieur de la nouvelle console.

Tomorrow at 9 am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games. Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE —PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020

Il est clair que les spécifications vont être bestiales — et elles devraient l’être, étant donné la durée de vie des consoles et les exigences des studios qui développent et commercialisent des jeux pour elles. Cependant, des rumeurs antérieures ont laissé entendre que les ambitions de Sony pourraient être en contradiction avec les opinions plus pragmatiques de l’équipe de vente.

Des fuites en février ont laissé entendre que la société craignait de plus en plus que la puissante PS5 ne finisse par coûter trop cher à construire, et donc à mettre dans les rayons des boutiques.

Une concurrence accrue

C’est une annonce qui tombe à point nommé. L’événement organisé par Sony intervient quelques jours seulement après que Microsoft a révélé les spécifications complètes de la console Xbox Series X. La prochaine génération de Xbox de Microsoft comprendra un processeur AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz chacun, un GPU AMD RDNA 2 personnalisé avec 12 téraflops et 52 unités de calcul cadencées à 1,825 GHz chacune. La console va également se vanter de 16 Go de RAM GDDR6 avec un disque dur NVME SSD personnalisé de 1 To et la possibilité d’étendre le stockage avec des cartes d’extension de 1 To.

Ni Microsoft ni Sony n’ont parlé de prix pour leurs consoles de nouvelle génération, et nous n’attendons pas non plus de détails à ce sujet pour la PS5 lors de l’événement de demain. Néanmoins, les analystes prédisent qu’un prix de 499 dollars ne serait pas hors de propos, ce qui reflète la nature avant-gardiste des composants sur lesquels chaque entreprise compte.

Le livestream pour la PS5 de Sony commencera à 9 h, heure locale, soit 17 h en France, le 18 mars 2020.