Peloton offre son application d’entraînement à domicile gratuitement pendant 90 jours

Alors que les gouvernements à travers le pays (et notamment en France) ont annoncé la fermeture des lieux publics non essentiels comme les gymnases, de plus en plus de personnes restent confinées chez eux. Peloton sait que les gens sont coincés à la maison, et la société propose son application d’entraînement à domicile gratuite pendant 90 jours. Le but ? Aider les personnes restées à la maison pendant la pandémie de coronavirus à rester en forme et en bonne santé.

Peloton est surtout connu pour ses cours d’entraînement à domicile et ses cours sur tapis roulant, mais vous n’avez pas besoin d’un tapis roulant ou d’un vélo de marque Peloton pour profiter de l’application ; il y a beaucoup d’exercices que vous pouvez faire avec des poids ou sans aucun équipement. Les gens peuvent essayer le yoga, le HIIT, les étirements, la musculation et d’autres cours.

En effet, l’application couvre le cyclisme, la course à pied, la force, le yoga, la méditation et plus encore, avec des séances d’entraînement vidéo animées par des instructeurs professionnels pour vous guider à travers chaque étape.

Pour bénéficier de la version d’essai gratuite, vous devez vous inscrire à l’abonnement numérique de Peloton et télécharger l’application. Pour cela, vous devez entrer les détails de paiement, mais vous ne serez pas facturé si vous annulez avant la fin des 90 jours (et d’ici là, vous aurez peut-être pris une habitude saine que vous souhaitez conserver).

La firme a dû apporter quelques modifications à ses entraînements ces dernières semaines. La société a suspendu les séances d’entraînement dans ses studios de Londres et de New York, mais continue d’offrir des séances en direct sur un plateau fermé et en streaming aux utilisateurs devant rester à la maison.

Sport ou TV ?

Les cours en direct se dérouleront selon un horaire légèrement modifié, que vous pouvez consulter en ligne, et les membres auront toujours accès à plus de 1 000 cours préenregistrés sur demande. Peloton a également fermé ses salles d’exposition en réponse à la pandémie, mais les tapis roulants et les vélos sont toujours disponibles à l’achat sur son site Web pour le moment.

Il s’agit là que d’un exemple des mesures prises par les sociétés pour attirer de nouveaux consommateurs. En France, Canal+ a annoncé que la chaîne passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour ses abonnés, elle ouvre l’accès à toutes ses chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Un peu de sport, un peu de TV !