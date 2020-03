AMD présente la puce Ryzen 9 4900H pour les ordinateurs portables gaming haut de gamme

AMD étend sa gamme de processeurs pour les ordinateurs portables Ryzen 4000 avec sa puce mobile la plus puissante à ce jour. La différence ici est le H et le HS, qui signifie la différence de puissance. Le nouveau AMD Ryzen 9 4900H est un processeur de 45 watts, 8 cœurs/16 threads, avec une fréquence de base de 3,3 GHz, supportant des vitesses de boost jusqu’à 4,4 GHz, et un GPU Radeon 8 cœurs, 1,75 GHz.

Il s’agit d’une puce de 7 nm basée sur l’architecture Zen 2 d’AMD, et la société promet de meilleures performances que certains processeurs Intel récents de 95 watts pour ordinateurs de bureau (dans certaines situations), mais dans un boîtier conçu pour les ordinateurs mobiles.

Les ordinateurs portables équipés de ce nouveau processeur devraient être disponibles ce printemps. AMD présente également de nouvelles puces Ryzen 4000 HS de 35 watts conçues pour des ordinateurs portables plus fins et plus légers, avec une autonomie plus longue.

Le nouveau AMD Ryzen 9 4900HS sera également disponible ce printemps, et AMD affirme qu’il possède le même nombre de cœurs, la même architecture de processeur et les mêmes capacités graphiques que son grand frère de 45 watts. Mais, il fonctionne à des vitesses légèrement inférieures (3 GHz de base/4,3 GHz en mode boost).

AMD proposera également des puces Ryzen 5 4600HS et Ryzen 7 4800HS de 35 watts, et nous avons déjà entendu parler de l’un des premiers ordinateurs portables à être alimentés par les nouvelles puces de la série HS — le Zephyrus G14 de ASUS ROG, annoncé précédemment, sera équipé de l’un des nouveaux processeurs de 35 watts d’AMD.

Bien que la série de puces AMD Ryzen 9 4000H récemment annoncées soit toute neuve, elles ne sont pas vraiment plus récentes que les autres puces de la série 4000 d’AMD dévoilées en janvier qui n’ont pas encore fait leur apparition sur le marché.

Des puces plus efficaces

AMD fournit également quelques détails supplémentaires sur ses processeurs Ryzen de la série U de 15 watts pour les ordinateurs portables minces et légers — la société affirme que ces processeurs gravés en 7 nm, l’architecture Zen 2 offre des améliorations en matière de densité de transistors, d’instructions par horloge et de consommation d’énergie, ce qui devrait conduire à de meilleures performances et à une plus longue durée de vie des batteries.

De nouvelles fonctionnalités ont également été conçues spécialement pour ce dernier point, notamment une meilleure détection des activités et des états de veille, de sorte que la puce peut réduire sa consommation d’énergie lorsque vous n’avez pas besoin d’un énorme gain de puissance, mais qu’elle accélère lorsque vous en avez besoin.