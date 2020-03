Xiaomi lance les Redmi Note 9 Pro et 9 Pro Max, des smartphones abordables

Les smartphones de Xiaomi font souvent partie des appareils les plus abordables du marché qui valent encore la peine d’être utilisés, en particulier les appareils Redmi, car c’est la marque de l’entreprise dédiée au marché abordable. Et, il y a maintenant deux nouveaux smartphones dans la gamme Redmi. Il s’agit des Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max, les deux premiers smartphones de la gamme Note 9 de Redmi.

Ces smartphones viennent d’être lancés lors d’un événement en ligne organisé par Redmi India, et il s’agissait d’un lancement spécifique au pays, mais nous nous attendons à ce que les smartphones soient disponibles dans de nombreuses autres régions d’ici peu.

Les nouveaux smartphones sont tous deux équipés d’un écran de 6,67 pouces d’une résolution full HD+, ce qui est impressionnant pour les prix (approximatifs), bien qu’il s’agisse d’un écran LCD, une technologie d’affichage qui est parfois décevante. Ces écrans ont un trou en haut au centre pour loger la caméra frontale, une première pour Redmi.

Sur le plan des spécifications, les smartphones sont assez analogues, car ils ont tous deux un processeur Snapdragon 720G de Qualcomm (ce qui est acceptable pour le prix), une grande batterie d’une capacité de 5 020 mAh, une prise casque de 3,5 mm et une caméra à triple capteur photo.

Les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max ont toutes deux quatre caméras arrière au total. Toutes deux sont équipées d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels, d’une caméra macro de 5 mégapixels et d’une caméra à détection de profondeur de 2 mégapixels, mais c’est la caméra principale qui est différente. Alors que le Note 9 Pro possède un capteur principal de 48 mégapixels, le Note 9 Pro Max est doté d’un capteur de 64 mégapixels.

À partir de 155 euros

En parlant de prix, ces smartphones semblent être très abordables. Il n’y a pas encore de prix global, mais si l’on se base sur les prix pratiqués en Inde, les téléphones seront probablement très bon marché pour ce qu’ils offrent. En gros, le Redmi Note 9 Pro sera disponible pour environ 155 euros pour 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou pour 190 euros un combo 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

The #RedmiNote legacy continues! Introducing #RedmiNote9ProMax & #RedmiNote9Pro 🎮 Qualcomm Snapdragon 720G

️ 5020mAh battery

📸 AI Quad Cameras

🦍 Triple #CorningGorillaGlasss 5 and much more! Grabs yours in the 1st sale on 17th Mar via https://t.co/cwYEXdVQIo & @amazonIN pic.twitter.com/rhjlPobONP —Redmi India (@RedmiIndia) March 12, 2020

Le Redmi Note 9 Pro Max est un peu plus cher, commençant à 180 euros pour 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, et allant jusqu’à environ 230 euros pour la plus chère de ses différentes options, offrant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.