Les spécifications clés du Nokia 5.3 dévoilées avant le lancement le 19 mars

HMD Global a confirmé qu’elle lancera sa nouvelle génération de smartphones Nokia le 19 mars prochain lors d’un événement à Londres. Avant le lancement, les principaux détails du Nokia 5.3 ont été mis en ligne.

Selon un rapport de NokiaPowerUser, le Nokia 5.2 maintenant connu sous le nom de Nokia 5.3. Le rapport souligne que le smartphone portera le numéro de modèle TA-1234. Selon les spécifications divulguées, le Nokia 5.3 sera disponible en deux coloris, dont Charcoal et Cyan, mais la société prévoit également de lancer un troisième coloris.

De nos jours, tout le monde conçoit des blocs de caméra carrés ou de très grands rectangles. Mais avant cela, Motorola a introduit dans le monde un style de caméra circulaire, un héritage que HMD Global essaie apparemment de perpétuer. Ce design est en train d’arriver sur ce nouveau smartphone Nokia de milieu de gamme.

Le rapport mentionne également que le smartphone sera équipé d’une configuration à quatre capteurs photo avec une combinaison d’un objectif primaire de 16 mégapixels, d’un second capteur de 5 mégapixels, d’un troisième de 8 mégapixels et d’un quatrième de 8 mégapixels. Pour l’avant, le Nokia 5.3 sera équipé d’un capteur autonome de 8 mégapixels.

Le rapport mentionne que le smartphone sera équipé d’un écran de 6,55 pouces et qu’il présentera un rapport d’aspect 18.5:9. En outre, le Nokia 5.3 sera équipé d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh, bien qu’il n’y ait aucune information sur la technologie de charge rapide.

Un smartphone à petit prix

Auparavant, le Nokia 5.2 alias Captain America avait été repéré sur Geekbench. Selon la fiche du benchmark, le prétendu Nokia 5.2 est équipé de 3 Go de RAM et d’un processeur octa-core de Qualcomm avec une fréquence de base de 1,80 GHz. Le listing ne révèle pas le nom de la puce, mais selon les rumeurs, il s’agirait du Snapdragon 665, qui n’est ni le dernier ni le plus grand des appareils de milieu de gamme.

De plus, le benchmark révèle que le Nokia 5.2 fonctionnera sous Android 10. Le smartphone a reçu un score de 313 points en monocœur, et un score de 1 419 en multicœurs sur GeekBench.

Le Nokia 5.3 pourrait être dévoilé prochainement, la semaine prochaine même, avec un prix proche de 160 euros.