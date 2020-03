Nubia Red Magic 5G : le premier smartphone de gaming avec un écran à 144 Hz

Nubia a été l’une des premières sociétés de smartphones à avoir une sous-marque dédiée uniquement aux smartphones de gaming. Avec le Red Magic 5G, elle réussit à réaliser quelques prouesses dont aucun autre smartphone ne peut se vanter actuellement.

La gamme Red Magic est connue pour ses audacieux designs, ses puissantes spécifications, ses grands écrans avec un taux de rafraîchissement élevé et ses batteries d’une grande capacité. Même avec la barre placée si haut, le Red Magic 5G améliore tous ces aspects.

Pour commencer, le Red Magic 5G est le premier smartphone de jeu 5G au monde, grâce au modem Snapdragon X55 de Qualcomm. Les normes NSA et SA sont toutes deux prises en charge. Sans surprise, il est également alimenté par le Snapdragon 865 (cadencé à 2,84 GHz) et le GPU Adreno 650, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0.

Pour maintenir les performances de pointe, le Red Magic 5G abrite également une solution de refroidissement intéressante. Il s’agit d’un véritable ventilateur qui peut tourner à 15 000 tr/min et qui couvre une surface de 40 000 mm². En outre, il est renforcé par une chambre de refroidissement en forme de L qui utilise une combinaison de pâte thermique, de feuille de cuivre et de graphite. Des orifices de chaque côté du smartphone facilitent la circulation de l’air.

Parmi les autres ajouts centrés sur le jeu, on trouve des boutons capacitifs, un retour haptique 4D avec un moteur à vibration linéaire et des broches sur le côté pour connecter des périphériques tels que des écouteurs et des câbles de chargement.

Un magnifique écran

Le Red Magic 5G est également le premier smartphone de jeu avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,65 pouces avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il utilise également le tout dernier capteur d’empreintes digitales de Goodix. De plus, il couvre 100 % de l’espace couleur de la DCI-P3. L’écran est flanqué d’une paire de haut-parleurs à allumage frontal pour une sortie sonore stéréo. Le son est également certifié DTS X Ultra. La prise casque de 3,5 mm est également présente.

Quant aux caméras, le Red Magic 5G en possède trois capteurs photo à l’arrière. Le capteur principal est le capteur Sony IMX686 de 64 mégapixels avec ouverture f/1.8, suivi d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. La caméra frontale utilise également un capteur photo de 8 mégapixels. Les nouveaux modes de prise de vue comprennent l’enregistrement vidéo anti-vibration et un mode vlog.

Pour que les sessions de jeu se poursuivent, le Red Magic 5G fonctionne avec une batterie d’une capacité 4 500 mAh. Pour la recharge, elle supporte une charge rapide jusqu’à 55 W (5,5 V, 10A), ainsi que la charge rapide Quick Charge 4.0 et PD USB 3.0. Une recharge de 15 minutes permet de remplir la batterie à 56 %, une charge complète prenant environ 40 minutes.

Abordable ?

Le smartphone n’est actuellement disponible qu’en Chine, mais la firme a confirmé un lancement mondial par la suite. Voici les prix :

8 Go + 128 Go: 3 799 CNY (~ 485 euros)

12 Go + 128 Go: 4 099 CNY (~ 520 euros)

12 Go + 256 Go: 4 399 CNY (~ 560 euros)

16 Go + 256 Go: 4 999 CNY (~ 635 euros)

Il existe également une édition spéciale avec une coque arrière transparente qui met en valeur le ventilateur et d’autres éléments. Son prix est légèrement plus élevé, à 4 599 CNY (~ 585 euros) pour la variante 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 5 199 CNY (~ 660 euros) pour le modèle haut de gamme avec 16 Go et 256 Go.