Chrome aide les développeurs à rendre les sites Web plus conviviaux pour les malvoyants

Google a lancé un nouvel outil Chrome qui permet aux développeurs d’imiter les déficiences visuelles comme le daltonisme pour les aider à résoudre les problèmes d’accessibilité de leurs sites.

Les développeurs peuvent utiliser cette fonctionnalité en lançant Chrome et en allant dans les outils de développement du navigateur (Outils de développement > More tools > Rendering). Il y a une nouvelle section intitulée « Emulate visual deficiencies », qui comporte un menu déroulant des limitations visuelles. En sélectionner une, comme la tritanopie (une condition où une personne ne peut pas distinguer les couleurs bleu et jaune), permettrait aux développeurs d’imiter cette condition, en changeant les couleurs de leur site afin qu’ils puissent voir s’il est difficile de lire sans ces couleurs spécifiques.

Mathias Bynes, un employé de Google travaillant sur des outils de développement pour Chrome, a tweeté une vidéo de démonstration montrant comment vous pouvez tester votre site Web pour diverses communautés.

New accessibility feature in @ChromeDevTools: simulate vision deficiencies, including blurred vision & various types of color blindness. 🔥

Find out how people with vision deficiencies experience your web app, and resolve contrast issues you didn’t even know you had! pic.twitter.com/QKLQmEhhMM

—Mathias Bynens (@mathias) March 10, 2020