La tablette RedMagic Gaming Tablet va répondre à votre addiction aux jeux vidéo

Alors que des entreprises comme Lenovo ont décidé d’arrêter de sortir des smartphones de jeu, Nubia semble s’en sortir beaucoup mieux puisque la marque de jeu de ZTE vient d’annoncer deux nouveaux smartphones de jeu puissants ainsi qu’une tablette de jeu.

Cette semaine a marqué deux étapes importantes pour Nubia, puisque la société a annoncé le premier smartphones doté de 24 Go de RAM, ainsi que sa toute première tablette. Comme j’ai déjà parlé du RedMagic 8S Pro et 8 S Pro+, jetons un coup d’œil à la première tablette de RedMagic spécialement conçue pour répondre à vos besoins en matière de jeux.

Tout d’abord, la tablette présente un design unibody entièrement métallique, pesant seulement 613 g et mesurant 6,5 mm d’épaisseur. L’objectif de la caméra arrière s’inspire d’un circuit imprimé.

Ensuite, la tablette RedMagic Gaming Tablet est dotée d’un superbe écran IPS LCD de 12,1 pouces avec une résolution de 2 500 x 1 600 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui est très important pour les appareils de jeu. Contrairement à l’écran du RedMagic 8S Pro qui offre une luminosité de 1300 nits, la tablette de jeu de RedMagic ne peut atteindre que 600 nits.

Elle dispose également d’une certification UL de protection des yeux contre la lumière bleue et d’un rappel de proximité de l’écran. L’expérience audio est améliorée grâce à un système de quatre haut-parleurs, et la tablette fonctionne sous le dernier Android 13 avec RedMagic OS 8.0.

Une grosse batterie sous le capot

La tablette de jeu est équipée d’un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, couplé à une mémoire vive de 12 ou 16 Go et à un espace de stockage UFS 3.1 de 256 ou 512 Go. Tout comme la RedMagic 8S Pro, la tablette est équipée d’un système de refroidissement ICE Magic, mais pas dans sa version améliorée.

Ce n’est probablement pas important pour les joueurs, mais la tablette est également équipée d’une caméra principale de 13 mégapixels et d’une caméra secondaire de 16 mégapixels en façade. Plus important encore, RedMagic a intégré une énorme batterie de 10 000 mAh, qui offre un support à la charge rapide de 80 W, permettant à la batterie de se recharger complètement en seulement 55 minutes.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix, la tablette de jeu de RedMagic sera disponible en pré-commande en Chine à partir du 11 juillet au prix de 3 999 yuans (environ 510 euros) pour la version 12/256 Go et de 4 599 yuans (environ 590 euros) pour le modèle 16/512 Go.

Les clients peuvent également acheter un clavier magnétique intelligent, le Red Magic Smart Magnetic Keyboard, et un stylet pour accompagner leur tablette RedMagic. Ceux-ci seront respectivement disponibles au prix de 599 yuans (environ 80 euros) et 399 yuans (environ 50 euros).

Nous ne savons pas quand la tablette sera disponible dans le monde entier, mais nubia lance généralement ses smartphones de jeu dans d’autres pays également, de sorte que la tablette ne restera pas trop longtemps une exclusivité chinoise.