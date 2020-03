Le Black Shark 3 Pro est un smartphone de gaming 5G

Aujourd’hui, le Black Shark 3 Pro a été dévoilé, avec des déclencheurs physiques sur l’une des tranches du smartphone. Cet appareil est conçu pour le jeu sur mobile (Android) et est préparé pour toute l’action de jeu en streaming que vous pourrez très probablement apprécier en 2020. Au lieu de connecter une manette de jeu d’une autre marque, ce smartphone est la manette elle-même.

Le Black Shark 3 a un écran OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+, tandis que le Black Shark 3 Pro a un écran OLED de 7,1 pouces d’une résolution de 3 120 x 1 440 pixels. Les deux smartphones ont une fréquence de rafraîchissement de l’image de 90 Hz, une fréquence d’échantillonnage au toucher de 270 Hz et une latence apparemment très faible de 24 millisecondes. En outre, ce panneau comporte également quatre « zones » sensibles à la pression pour une saisie physique distinctive des jeux.

Sous le capot, nous devrions retrouver le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm. On va retrouver une connectivité 5G, un système de « refroidissement liquide de 4e génération » et deux tailles de batterie différentes. Le modèle « non Pro » a une batterie d’une capacité de 4 720 mAh, tandis que le modèle Pro a une batterie de 5 000 mAh. Les deux sont compatibles avec la charge rapide de 18 W par un port de charge magnétique propriétaire, ou 65 W par une charge USB-C.

Le Black Shark 3 Pro possède les boutons physiques, ce qui n’est pas le cas de la version « non Pro ». Ils sont connus comme des « boutons maîtres » et sont parmi les premiers boutons physiques vus sur un smartphone Android.

L’arrière du Black Shark 3 possède un trio de capteurs photo, composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 13 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels. En façade, il y aura une caméra frontale de 20 mégapixels. Il y a aussi une paire de haut-parleurs en façade pour un son stéréo.

Un lancement prochain dans le monde

Une prise casque standard de 3,5 mm sur le Black Shark 3 permet à l’utilisateur de brancher son casque filaire. Le Black Shark 3 est équipé d’un port USB-C pour la charge et le transfert de données, d’une technologie de stockage UFS 3.0 et d’une mémoire vive LPDDR5.

Le Black Shark 3 sera commercialisé le 3 mars 2020, tandis que le Black Shark 3 Pro sera commercialisé le 10 mars 2020. L’un ou l’autre, ou les deux seront commercialisés à l’échelle mondiale « dans un avenir proche ». En Chine, le prix du Black Shark 3 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera 3 499 yuans (450 euros). Le Black Shark 3 Pro démarre à 4 699 yuans (environ 605 euros) pour une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.