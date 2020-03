Android 11 indiquera si vous ne chargez pas correctement votre smartphone en sans fil

La charge sans fil est enfin mieux acceptée, en partie grâce à l’adoption par Apple de la fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur son iPhone de la génération X. Cependant, malgré les avantages qu’elle offre, cette technologie est loin d’être sans souci et sans douleur. En plus d’un taux de charge plus lent, la technologie de charge sans fil actuelle exige de placer correctement l’appareil sur la plaque.

Comme de nombreux propriétaires de smartphones l’ont réalisé, parfois à leurs grands désarrois, la charge ne s’effectue toujours pas correctement. À moins d’améliorer la charge sans fil elle-même, Google pourrait introduire un petit changement qui, espérons-le, évitera aux utilisateurs quelques maux de tête.

Une grande partie du marketing autour de la charge sans fil tourne autour de la commodité de poser simplement un smartphone sur un tapis ou un support de charge. Cependant, la réalité est que vous devez aligner correctement le smartphone sur la bobine de charge que vous ne pouvez pas voir. Pire encore, certains utilisateurs peuvent ne pas s’en rendre compte et laisser leur téléphone sans surveillance et sans le recharger.

Un utilisateur de Reddit a révélé que Android R, qui deviendra Android 11 au lancement, corrige cela d’une modeste manière, mais importante. Certes l’OS ne peut pas aligner automatiquement le smartphone pour vous, mais il semble que Android 11 avertira au moins les utilisateurs qu’ils doivent replacer le smartphone eux-mêmes ou en subir les conséquences quelques heures plus tard.

La manière dont Android y parviendra reste une question de spéculation, mais les smartphones et les protocoles de charge sans fil sont techniquement capables de détecter un mauvais alignement.

Simple notification ?

On ne sait pas non plus comment Android va alerter les utilisateurs. Une simple notification pourrait ne pas suffire si elle n’attire pas l’attention de l’utilisateur. À ce jour, cette notification indique « Réaligner le smartphone pour charger sans fil » et n’a été vue que sur les appareils Pixel jusqu’à présent.

Il s’agit d’un petit changement qui pourrait avoir de grandes conséquences et qui aurait peut-être dû être largement disponible beaucoup, beaucoup plus tôt. Le fait de le mettre au cœur d’Android garantit au moins que les constructeurs pourront également l’utiliser, y compris Google qui a finalement adopté la charge sans fil tout récemment. Quoi qu’il en soit, nous saurons ce que le géant de la recherche a prévu dans quelques mois lors de sa IO 2020, lorsque Google présentera Android 11 dans sa première forme officielle.