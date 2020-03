Le OnePlus 8 devrait être lancé beaucoup plus tôt que prévu, soit mi-avril

Alors que les préoccupations sanitaires ont rendu nécessaire l’annonce de produits en ligne, OnePlus a depuis longtemps tiré parti d’Internet pour faire passer le message bien plus qu’un événement en personne ne le pourrait. Cela présente également l’avantage de ne pas être lié à un événement ou à une date spécifique, ce qui explique probablement pourquoi OnePlus peut être un peu plus flexible en ce qui concerne son calendrier.

Depuis quelques années, la société annonce ses premiers fleurons de l’année en mai ou juin — un modèle en été et une version améliorée de ce modèle à l’automne. Par exemple, les OnePlus 7 et 7 Pro ont fait leurs débuts en mai 2019, tandis que les OnePlus 7T et 7T Pro ont été présentés pour la première fois respectivement fin septembre et début octobre. Cependant, cette année elle pourrait intensifier son programme avec un événement mondial et, espérons-le, virtuel, le mois prochain pour le lancement de la gamme de smartphones OnePlus 8.

Il s’agit bien entendu d’une démarche inhabituelle, probablement influencée par les événements récents. Bien que l’on ne sache pas encore dans quelle mesure la situation du coronavirus en Chine affectera directement les lignes de production et la logistique de OnePlus, la société pourrait vouloir faire sortir OnePlus 8 avant que les choses n’empirent. Selon TechRadar, l’annonce d’avril aura lieu dans le monde entier, ce qui laisse penser qu’il s’agira surtout d’un événement en ligne.

Cette année, le OnePlus 8 pourrait bien être l’un des lancements les plus excitants que la société ait faits depuis longtemps, surtout en raison de l’ampleur des changements attendus. Bien sûr, au moins sur la base d’informations non officielles.

Selon le modèle dont nous parlons, OnePlus pourrait finalement offrir une protection IP formelle contre la poussière et l’eau ainsi que la recharge sans fil, deux choses qu’elle a constamment snobées au cours des dernières générations. En outre, le OnePlus 8 aurait un écran incurvé de 6,6 pouces avec une caméra frontale logée dans le coin gauche de l’écran, ainsi qu’une configuration à trois caméras à l’arrière. Et, le OnePlus 8 Pro aura un écran encore plus grand de 6,65 pouces d’une résolution Quad HD+, et une matrice de quatre caméras à l’arrière avec un capteur de temps de vol (ToF).

Et puis, il y a des rumeurs d’un OnePlus 8 Lite, également une première pour l’entreprise.

Une grosse attente

Bien qu’elle ait proposé une sorte de smartphone de milieu de gamme avec le OnePlus X, le OnePlus 8 Lite est plutôt considéré comme un concurrent direct du modèle de base de la gamme Galaxy S20. Selon les précédentes fuites, le OnePlus 8 Lite comportera un écran de 6,4 pouces avec une découpe en haut de l’écran pour la caméra frontale, et un panneau arrière en verre incurvé avec un module rectangulaire à double capteur photo.

De nouvelles fonctionnalités sont également attendues qui permettraient au OnePlus 8, en particulier le OnePlus 8 Pro, de se hisser au même niveau que les modèles phares de cette année, notamment des taux de rafraîchissement élevés de 90 à 120 Hz. Mais, tout cela entraînerait également une hausse des prix, ce à quoi il faudra absolument veiller lorsque OnePlus lancera ses trois nouveaux smartphones le mois prochain.

La source de TechRadar n’a pas pu confirmer quels produits seront dévoilés lors de l’événement mi-avril, mais il y a de fortes chances que nous puissions voir les trois modèles de la gamme OnePlus 8.