La webcam StreamCam de Logitech s’adresse directement aux streamers

Logitech est une société qui a toujours été étroitement associée aux périphériques de gaming pour PC, mais avec son acquisition de Blue Microphones en 2018, elle s’est également positionnée pour vendre des produits aux streamers et aux créateurs de contenu. La réalisation de vidéos sur YouTube ou la diffusion en live sur Twitch est devenue extrêmement populaire, avec toute une série d’accessoires et de matériels destinés à les aider à produire des contenus qui se sont multipliés ces dernières années.

Aujourd’hui, nous voyons Logitech élargir sa gamme d’accessoires de streaming en annonçant une nouvelle webcam, nommée à juste titre StreamCam. À l’extérieur, la StreamCam ressemble plus ou moins à une webcam traditionnelle, mais son intégration avec Logitech Capture et la prise en charge d’applications de streaming telles que OBS et XSplit pourrait l’aider à se démarquer.

Compatible avec Windows et Mac, la StreamCam offre une résolution maximale de 1080p à 60 images/seconde en utilisant l’encodage MJPEG, mais elle peut également utiliser l’encodage YUY2 et NV12 avec une fréquence d’images maximale de 30 images/seconde. Elle se connecte en USB-C et, surtout, n’est pas livrée avec un connecteur USB-C vers USB-A dans la boîte, ce qui est un point à garder à l’esprit si vous n’avez pas d’ordinateur avec un port USB-C.

La caméra est également fixée à ce que Logitech appelle un « support de moniteur universel », mais si vous êtes un créateur de contenu ou un streamer particulièrement sérieux, elle est également livrée avec le matériel nécessaire pour la monter sur un trépied.

Bien que la caméra devrait fonctionner assez bien toute seule, Logitech est très claire sur le fait qu’elle est également destinée à être couplée avec son logiciel Logitech Capture.

Moins de 160 euros

L’utilisation de Logitech Capture permettra d’activer un certain nombre de fonctionnalités différentes, qu’il s’agisse de la mise au point automatique et de l’exposition basées sur l’IA ou de la possibilité de tourner la caméra sur le côté et d’enregistrer des vidéos verticalement pour des sites tels que Facebook et Instagram. Vous pourrez également activer le cadrage automatique et la stabilisation électronique de l’image grâce à Logitech Capture, qui pourraient être des outils pratiques si vous êtes le type de streamer animé qui heurte souvent son bureau ou sa caméra.

Parmi les autres caractéristiques à noter, citons un champ de vision de 78 degrés et des micros omnidirectionnels doubles intégrés avec un filtre de réduction du bruit. Alors que la plupart des streamers ont tendance à utiliser un micro autonome ou un casque pour l’audio, ce micro intégré pourrait être bon pour les streamers qui débutent et qui n’ont pas beaucoup d’argent à dépenser pour un équipement autonome. La caméra StreamCam de Logitech est vendue au prix de 159 euros.