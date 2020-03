Le Vivo NEX 3S sera lancé le 10 mars avec de solides spécifications

L’année dernière, Vivo a lancé son dernier flagship, le NEX 3, en Chine. Aujourd’hui, la société a annoncé que son successeur, le Vivo NEX 3S 5G, sera lancé en Chine le 10 mars. Le smartphone sera officiellement lancé lors d’un événement de lancement à 14 h 30, heure locale, soit à 7 h 30 en France.

Vivo a partagé une affiche aguicheuse qui révèle que le smartphone n’aura pas d’encoche, et des bords d’écran négligeables de tous les côtés. Une petite prouesse que j’ai hâte de découvrir. En outre, il sera doté d’un écran « waterfall » (« écran cascade »), ce qui signifie que les bordures à gauche et à droite de l’écran sont incurvées à un angle de quasi 90°.

Entre-temps, un utilisateur de Weibo a révélé dans une publication que le prix du Vivo NEX 3S 5G pourrait dépasser les 5 000 yuans (≃ 650 euros) en Chine. Sous le capot, le smartphone sera livré avec la puce haut de gamme de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 865, une mémoire vive LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 — que des spécifications bestiales.

Récemment, un smartphone Vivo portant le numéro de modèle V1950A qui serait le NEX 3S 5G a été repéré sur le site de la TENAA. Le listing révèle que le smartphone sera doté d’un écran AMOLED de 6,89 pouces avec une résolution de 2 256 x 1 080 pixels. La capacité de la mémoire vive (RAM) pourrait atteindre 8 Go, tandis que le stockage interne serait de 128 Go ou 256 Go.

Pour la partie photo, le Vivo NEX 3S 5G sera doté d’un bloc de caméra à triple capteur photo à l’arrière, qui comprendra un objectif primaire de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 13 mégapixels et un troisième capteur de 13 mégapixels. Pour l’avant, il y aurait un capteur de 16 mégapixels.

Un smartphone haut de gamme abordable ?

Le smartphone fonctionnera sous Android 10 avec Funtouch OS 10, la surcouche de la société. Il a également été révélé que le smartphone logera une batterie d’une capacité de 4 250 mAh, qui pourrait offrir une technologie de charge rapide de 44 W. Enfin, le smartphone sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales. Il mesurerait 167,44 × 76,14 × 9,4 mm pour un poids de 219,5 g.

Le NEX 3S 5G peut également être proposé en différents coloris, comme l’indique le site de la TENAA qui mentionne également une option de couleur or.