Le mode sombre de WhatsApp est enfin là pour tout le monde

Le mode sombre de WhatsApp est maintenant disponible pour tous les utilisateurs d’Android et d’iOS. Après plusieurs mois de spéculation, d’indices cachés et de tests bêta, le nouveau design apparaît enfin sur les écrans des utilisateurs du monde entier.

« Le mode sombre de WhatsApp offre un nouveau regard sur une expérience familière », a déclaré la société dans un article de blog. « Il est conçu pour réduire la fatigue oculaire dans les environnements peu éclairés. Et nous espérons qu’il aidera à éviter ces moments gênants où votre smartphone illumine la pièce ».

Les précédentes versions bêta suggéraient que l’application pourrait se doter de deux modes sombres légèrement différents, dont un avec un arrière-plan tout en blocs conçus avec des écrans OLED en tête, mais le lancement n’offre qu’un seul design. Selon WhatsApp, ses designers ont eu deux priorités à l’esprit lors de la création de l’interface — la lisibilité et la hiérarchie des informations — et ont passé du temps à faire des recherches et des tests pour les réaliser correctement.

Il s’agissait de choisir des teintes qui minimisent la fatigue oculaire et qui se rapprochent des valeurs par défaut du système sur iPhone et Android. L’équipe a également utilisé avec soin la couleur et d’autres éléments de conception pour faire ressortir les différents éléments.

Pour annoncer le lancement, la société mère de WhatsApp, Facebook, a publié une vidéo plutôt ironique d’utilisateurs qui sursautent d’horreur devant des écrans brillants. La bande sonore est composée d’une version rare et inédite de The Sound of Silence de Paul Simon, que vous pouvez regarder ci-dessous :

Un mode sombre partout

Le déploiement commence le 3 mars, et se poursuivra les jours suivants, alors ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore l’option. Lorsque vous la recevez, il est facile de l’activer pour iOS et Android : il suffit d’aller dans « Paramètres » puis sur « Discussions », « Thèmes » et d’utiliser le bouton pour activer l’option. Si vous utilisez Android 10 ou iOS 13, l’application peut également être configurée pour respecter les paramètres de votre système.

Le mode sombre s’est répandu comme un virus dans l’univers mobile au cours des dernières années. La plus légère des applications peut désormais être utilisée dans une voiture dans l’obscurité lors d’un long voyage (en supposant que vous êtes un passager et non le conducteur).

Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour de WhatsApp sur l’App Store d’Apple ou sur le Play Store de Google pour obtenir la nouvelle option de mode sombre.