Le coronavirus pourrait entraîner une baisse des ventes de PC cette année

Quiconque n’a pas vécu dans une grotte ces deux derniers mois est bien conscient de l’impact que ce mortel coronavirus a eu sur tout, y compris sur le monde informatique. Des usines entières en Chine ont déjà été contraintes de fermer, arrêtant la production, non seulement de produits technologiques, mais aussi des pièces et des composants nécessaires à ces produits. Des entreprises comme Apple ont fermé des boutiques en raison de l’épidémie. De plus, les salons et événements technologiques sont soit annulés, soit les exposants abandonnent à la dernière minute.

Mais ce n’est pas tout. Comme le rapporte Tom’s Hardware, les dernières prévisions d’IDC annoncent que l’épidémie de COVID-19 pourrait bien toucher le premier semestre 2020. Le Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker d’IDC, qui couvre tout, des ordinateurs de bureau et des stations de travail aux ordinateurs portables et aux tablettes, montre une baisse considérable des livraisons de PC. Ce n’est pas seulement au premier trimestre, mais aussi pour le reste de l’année 2020, en particulier le premier semestre.

Ces prévisions montrent une baisse de 6,4 % et 10,3 % des expéditions de PC traditionnels d’une année sur l’autre respectivement au premier et au deuxième trimestre de 2020, ainsi qu’une baisse de 11,8 % et 17,5 % des expéditions de tablettes.

Si l’on considère les prévisions de novembre 2019 d’IDC pour les mêmes trimestres, qui ne prévoyaient qu’une baisse de 6,8 % et 10,7 % pour le deuxième trimestre 2020 respectivement pour les PC traditionnels et les tablettes, il y a une énorme différence. Mais il convient également de noter que d’autres facteurs moins importants entrent en jeu, notamment la fin de vie de Windows 7.

Il a déjà été fait état d’une baisse significative de la demande due au fait que les consommateurs évitent les lieux publics. Mais IDC s’attend également à un épuisement des stocks au deuxième trimestre à la suite de l’arrêt de la production au premier trimestre.

Des problèmes de composants

Comme l’a déclaré Linn Huangnd’IDC, « le stock existant de composants et de produits finis du premier trimestre aura été épuisé au deuxième trimestre ». De nombreux composants critiques, tels que les panneaux, les capteurs tactiles et les cartes de circuits imprimés, proviennent de ces régions touchées, ce qui provoquera une pénurie d’approvisionnement à l’approche du deuxième trimestre.

Et la route sera encore longue, même après la réouverture des usines. « Nous avons déjà perdu près d’un mois de production en raison de la prolongation de deux semaines de la pause du Nouvel An lunaire », déclare Huang. « Et nous prévoyons que la route vers la reprise de la chaîne d’approvisionnement chinoise sera longue, avec un lent retour de la main-d’œuvre vers les usines des provinces touchées au mois de mai ».