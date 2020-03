Microsoft Teams obtient l’intégration d’Outlook et plus encore

Microsoft déploie régulièrement de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour de son service Teams, et ce mois-ci, la société a déployé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les utilisateurs Teams. En effet, Microsoft vient d’annoncer une série de nouvelles fonctionnalités pour Microsoft Teams, apportant l’intégration d’Outlook, une communication ciblée, une nouvelle expérience des fichiers et plus encore.

Microsoft se bat actuellement contre Slack pour dominer le secteur de la messagerie d’entreprise. Slack a récemment gagné des clients de premier plan, en partie grâce à des sociétés en concurrence avec Microsoft qui ne veulent pas être dépendantes de leurs logiciels. D’autre part, Microsoft possède au moins le double de la base d’utilisateurs de Slack et vante la profonde intégration de Teams avec le reste de ses logiciels comme un avantage clé.

Avec cette dernière série de mises à jour, cette intégration est de premier plan, à commencer par Outlook. « Teams est la plaque tournante qui permet de travailler avec votre équipe, mais nous savons que ce n’est pas la seule façon de communiquer », écrit Marissa Salazar. « Nous avons conçu cette nouvelle intégration entre Outlook et Teams pour faciliter la collaboration, quel que soit l’endroit où se déroule la conversation. L’utilisateur peut déplacer une conversation par e-mail depuis Outlook, y compris les pièces jointes, vers un chat ou un canal de conversation de Teams en cliquant sur le bouton “Partager avec Teams” dans Outlook. Il peut également partager une conversation des équipes vers un courriel Outlook en cliquant sur l’icône “Plus d’options (‘…’) dans une conversation”.

La mise à jour apporte également une communication ciblée, permettant aux membres de Teams d’utiliser des @mentions pour mentionner tous ceux qui sont affectés à un tag particulier. La mise à jour déploie également la nouvelle expérience de fichier basée sur SharePoint à tous les utilisateurs.

Une autre fonctionnalité intéressante est le sous-titrage en direct des réunions de Teams, qui devrait aider “ceux qui sont sourds ou malentendants, qui ont différents niveaux de compétence linguistique, ou qui se connectent à partir de lieux bruyants”. La fonctionnalité prend en charge la langue anglaise pour l’instant, a ajouté Salazar, mais d’autres langues seront bientôt disponibles. Et les administrateurs d’équipes peuvent enregistrer des réunions pour les stocker dans le stockage cloud Microsoft Stream.

Augmenter sa popularité

Dans l’ensemble, la mise à jour de février comprend un certain nombre d’améliorations importantes qui aideront certainement Microsoft à continuer à gagner de nouveaux utilisateurs — de récentes déclarations ont laissé entendre que l’adoption de Microsoft Teams monte en flèche en raison du coronavirus —, ce qui ne sera pas une bonne nouvelle pour le principal concurrent de l’entreprise, Slack.

Une enquête a estimé qu’à la fin de 2020, 41 % des organisations utiliseraient Microsoft Teams et 18 % utiliseraient Slack. Certains utilisateurs ont noté que Teams est mieux adapté aux grandes entreprises, au contraire de Slack, qui est plus facile à installer et à administrer et, en tant que tel, peut répondre à des besoins différents.