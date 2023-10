Les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 0,1 % en glissement annuel au 3e trimestre 2023

Au troisième trimestre 2023, les ventes mondiales de smartphones ont connu une baisse marginale de 0,1 %, totalisant 302,8 millions d’unités, selon les données préliminaires de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Anthony Scarsella, directeur de recherche pour les téléphones mobiles chez IDC, a commenté le rapport :

Face aux défis économiques mondiaux, la croissance soutenue du marché haut de gamme peut sembler contre-intuitive. Cependant, cette tendance perdure grâce à la disponibilité de généreuses options de reprise et de financement dans de nombreux marchés développés. Les consommateurs optant pour des modèles haut de gamme, le cycle de rafraîchissement s’allonge inévitablement. Des attributs tels qu’une qualité de construction supérieure, un espace de stockage étendu, des fonctions haut de gamme et des cycles d’assistance prolongés incitent les acheteurs à se tourner vers le marché du haut de gamme, car ces appareils durent plus longtemps que les alternatives les plus abordables.

Malgré les incertitudes économiques actuelles, la faiblesse de la demande, l’inflation et les tensions géopolitiques, certains fournisseurs augmentent prudemment leurs livraisons, après une baisse significative de 7,8 % en glissement annuel des livraisons mondiales de smartphones au cours du trimestre précédent.

Apple connaît une croissance dans toutes les régions à l’exception de la Chine, où elle est confrontée à la concurrence de Huawei et aux incertitudes économiques qui conduisent les consommateurs à faire preuve de plus de discernement dans leurs décisions d’achat.

Le déclin continu de la Chine

La Chine a connu une baisse de 6,3 % en glissement annuel des livraisons de smartphones au 3e trimestre 23, marquant ainsi le dixième trimestre consécutif de baisse. Des facteurs tels que le chômage des jeunes, la crise immobilière et la déflation ont eu un impact significatif sur les dépenses de consommation et l’environnement macroéconomique en Chine.

Les livraisons en Europe, au Japon et aux États-Unis, ont respectivement diminué de 8,6 %, 5,3 % et 1,1 %. Cependant, les marchés émergents tels que le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie/Pacifique (à l’exception du Japon et de la Chine) ont connu une croissance des expéditions respectivement de 18,1 %, 8,2 % et 1,3 %.

Les marchés émergents sont prometteurs

Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC’s Mobility and Consumer Device Trackers, a noté une tendance positive sur les marchés émergents, avec des vendeurs comme Xiaomi et Transsion qui augmentent leurs livraisons de smartphones.

Bien que cela indique une reprise potentielle, les vendeurs doivent être attentifs à la gestion des stocks en raison de la faiblesse de la demande dans plusieurs régions.