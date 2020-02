Chrome 81 introduit le NFC dans les applications web mobiles

Google a publié la semaine dernière une version bêta de Chrome 81 pour Android, Chrome OS, Linux, macOS et Windows. La dernière mise à jour de Google Chrome n’est pas nécessairement un must-have pour l’instant pour les utilisateurs, mais elle inclut de nouvelles API qui offriront finalement aux développeurs des moyens d’apporter aux utilisateurs une multitude de fonctionnalités nouvelles et intéressantes.

Les smartphones prenant en charge la NFC (Near Field Communication) peuvent utiliser cette technologie pour s’appairer rapidement avec des écouteurs ou d’autres accessoires, effectuer des paiements mobiles dans les boutiques, ou scanner les badges des employés ou des participants à des conférences, entre autres choses.

Le but de la NFC (communication en champ proche) est de transmettre de petites quantités de données sans fil, généralement en tapant un appareil mobile contre une étiquette NFC. L’API Web NFC permet aux applications de navigation de lire et d’écrire sur les balises NFC. Il y a une description complète ici.

Il est désormais possible de faire certaines de ces choses sans installer d’application. Google a annoncé que la version bêta de Chrome 81 prend en charge la NFC pour les appareils mobiles. En d’autres termes, les applications Web peuvent utiliser les composants NFC de votre smartphone — bien qu’il appartienne aux développeurs de créer des applications Web qui tirent parti des nouveaux outils. Cela signifie également que vous trouverez la fonctionnalité activée sur certains sites, même si vous ne l’avez pas activée globalement en modifiant le paramètre dans Chrome.

L’API Web NFC fait partie du projet Capabilities de Google, qui stipule que « les applications Web devraient être capables de faire tout ce que les applications natives peuvent ». Cela a du sens si vous souhaitez étendre les fonctionnalités des applications dans Chrome ou dans Chrome OS.

Au boulot les devs

D’autres modifications apportées à Chrome 81 visent également à faire en sorte que les applications Web fonctionnent davantage comme des applications natives. Par exemple, de nouvelles fonctionnalités améliorent l’API WebXR pour les applications Web qui offrent des expériences de réalité augmentée, une meilleure prise en charge des contrôles de formulaires afin que les applications Web sous Windows, Linux et Chrome OS offrent une meilleure prise en charge et accessibilité tactile, et la prise en charge du suivi de l’état de la position pendant la lecture des médias (pour que vous puissiez voir un curseur dans le panneau de notifications, par exemple).

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de la version bêta de Chrome 81, consultez le blog de Google.