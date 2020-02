Microsoft révèle que la Xbox Series X aura une puissance de 12 téraflops

Microsoft révèle aujourd’hui de nouvelles spécifications sur sa console de nouvelle génération : la Xbox Series X. La nouvelle confirmation la plus importante est que la Xbox Series X se vantera d’une puissance de 12 téraflops, ce qui est deux fois plus que ce qui est disponible dans la Xbox One X et huit fois plus que la Xbox One originale.

« La Xbox Series X offre un véritable saut générationnel en matière de puissance de traitement et de graphisme grâce à des techniques de pointe qui se traduisent par des taux de rafraîchissement plus élevés, des mondes de jeu plus vastes et plus sophistiqués et une expérience immersive sans précédent dans le domaine des jeux sur console », affirme Phil Spencer, responsable du programme Xbox.

Microsoft a déjà dévoilé un système de ray tracing DirectX et un système d’ombrage à taux variable (VRS) accéléré par le matériel, et la société affirme avoir breveté sa propre forme de VRS. « Plutôt que de dépenser des cycles GPU de manière uniforme pour chaque pixel de l’écran, les développeurs peuvent donner la priorité à des effets individuels sur des personnages spécifiques ou des objets importants de l’environnement », explique Phil Spencer. « Cette technique permet d’obtenir des fréquences d’images plus stables et une résolution plus élevée, sans impact sur la qualité de l’image finale ».

La Xbox Series X comprendra un processeur personnalisé basé sur l’architecture Zen 2 et Radeon RDNA 2 d’AMD. Microsoft utilise également un SSD NVMe sur la Xbox Series X, ce qui promet d’augmenter les temps de chargement et « presque tous les aspects des jeux sont améliorés », selon Spencer.

La Xbox Series X prendra également en charge les jeux 8K et des fréquences d’images allant jusqu’à 120 images par seconde dans les jeux. Microsoft indique qu’elle a établi un partenariat avec le forum HDMI et les fabricants de téléviseurs pour activer le Auto Low Latency Mode (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur la Series X dans le cadre de la prise en charge du HDMI 2.1.

Plus d’informations prochainement

Outre les spécifications matérielles, la nouvelle génération de Xbox Series X est également dotée d’une fonction de « reprise rapide ». Microsoft a utilisé une fonctionnalité analogue sur la Xbox One pour reprendre les jeux, mais elle promet maintenant de permettre aux propriétaires de la Xbox Series X de reprendre plusieurs jeux à partir d’un état suspendu. Ce sera une grande amélioration pour passer d’un jeu à l’autre ou lorsque vous reprenez à partir d’un état de veille.

Microsoft réaffirme également son amour pour la rétrocompatibilité sur la Xbox Series X, y compris les jeux Xbox et Xbox 360. Microsoft promet de « vous faire part de plus de détails sur la nouvelle Xbox dans les mois à venir », à l’approche de dates clés comme la Game Developers Conference le mois prochain et l’E3 en juin.