realme lance le X50 Pro équipé d’un Snapdragon 865 et de la 5G pour 600 €

realme poursuit son ascension vers le haut de gamme avec l’annonce du realme X50 Pro, son premier smartphone 5G, que la société va promouvoir en tant que concurrent phare sur davantage de marchés que jamais. Il devait être dévoilé au Mobile World Congress cette semaine pour tenter de faire parler de lui dans le monde entier. Mais, realme poursuit son annonce malgré l’annulation de l’événement.

Le realme X50 Pro est un smartphone plutôt costaud, avec ses 207 g et ses 9,36 mm d’épaisseur, et sa conception ne fait pas grand chose pour dépasser les autres appareils de la société. Sous le capot, le X50 Pro possède le même processeur Snapdragon 865 de Qualcomm que la gamme Galaxy S20 et la majorité des smartphones Android haut de gamme qui sortiront cette année. Selon realme, le smartphone prend en charge toutes les bandes 5G « grand public » dans le monde entier. La mémoire vive va jusqu’à 12 Go, tandis que la capacité de stockage est de 256 Go maximum. Il n’y a pas de port micro SD, ce qui est un peu surprenant.

L’écran est un panneau OLED de 6,44 pouces d’une résolution 1080p au format 20:9 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. realme affirme qu’il supporte le HDR10+ et couvre 100 % de la gamme de couleurs P3. Il y a également un capteur d’empreintes digitales optique intégré et une découpe à double trou qui abrite un capteur photo de 32 mégapixels et un capteur ultra-large de 8 mégapixels.

À l’arrière, le capteur photo principal utilise le même capteur Samsung de 64 mégapixels que nous avons vu sur d’autres récents smartphones de realme. Il est couplé à un capteur macro ultra-large de 8 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels 2x et un capteur de profondeur monochrome. realme revendique un « zoom optique hybride » 5x et un « zoom hybride » 20x.

Moins de 600 euros

Le X50 Pro possède une batterie double cellule de 4 200 mAh et supporte la charge rapide « SuperDart » de 65 W, qui peut recharger entièrement le smartphone en 35 minutes, ou à 60 % de charge en 20 minutes. Cela ressemble à la technologie SuperVOOC 2.0, la meilleure de sa catégorie. Le chargeur intégré de realme est pratiquement identique à celui de OPPO, utilisant du GaN pour réduire la taille de la batterie.

realme inclut de puissants haut-parleurs stéréo et un moteur haptique décent sur le X50 Pro, deux caractéristiques que l’on ne retrouve pas forcément chez les concurrents chinois. Malheureusement, il n’y a toujours pas de recharge sans fil ni de niveau d’étanchéité.

realme lance le X50 Pro en Europe, en Chine et en Inde dans un premier temps. Le realme X50 Pro coûtera 599 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 669 euros avec 256 Go de stockage, e 749 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La disponibilité est fixée au mois d’avril en Europe.