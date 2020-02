La Galaxy Tab A 8.4 (2020) pourrait bientôt rejoindre les tablettes Android de milieu de gamme

Samsung peut être critiqué pour son comportement « non Android », mais il est difficile de nier qu’il est l’une des forces les plus fortes qui soutiennent la plateforme. C’est en fait l’un des rares fabricants qui fabriquent encore des tablettes Android. On ne sait pas combien de temps cela va durer, mais, au moins pour l’instant, il semble que Samsung se contente de fabriquer modèle après modèle, comme semble le prouver cette nouvelle Galaxy Tab A.

Cela fait en fait un certain temps que Samsung a lancé une tablette Android, la dernière étant la Galaxy Tab S6 5G, qui est simplement une variante 5G de l’actuelle tablette premium. Il y a aussi la Galaxy Tab Active de l’année dernière, également une tablette haut de gamme au look robuste.

Pour ceux qui préfèrent les grands écrans plus abordables, cette Galaxy Tab A 8.4 (2020) pourrait les attirer, si l’on en croit une image partagée avec AndroidHeadlines. Selon une présence sur Google Play Console repérée par Boxer Technology, l’appareil sera livré avec des caractéristiques de milieu de gamme comme une puce Exynos 7904, 3 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go de stockage extensible.

Malheureusement, ces caractéristiques ne sont pas trop éloignées de la Galaxy Tab A de l’année dernière.

Juste du milieu de gamme

La bonne nouvelle est que la tablette devrait être dotée d’un écran de 8,4 pouces d’une résolution de 1 920 × 1 200 pixels. Le design est également un peu plus soigné que celui de la Galaxy Tab A de 2019, notamment en raison de l’absence de bouton Home physique et de la réduction des bords d’écran. En fait, il n’y a que deux boutons sur le côté, dont l’un pourrait malheureusement être un bouton Bixby.

Selon le numéro de modèle, cette tablette peut ou non être compatible avec un stylet S Pen. Les détails sont encore peu nombreux pour l’instant, mais le lancement de la tablette pourrait être imminent. Cependant, comme c’est souvent le cas chez Samsung, ne vous attendez pas à ce que la tablette fasse sensation. La question de savoir si elle sera disponible en France.