Apple, Huawei, Samsung et d’autres prévoient une technologie de charge rapide de 65 W cette année

Des fabricants tels que Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi et OPPO prévoient de dévoiler cette année de puissants chargeurs basés sur la technologie GaN (nitrure de gallium), offrant potentiellement une prise en charge de la recharge rapide jusqu’à 65 W.

La nouvelle émane d’une annonce de ITHome, alors ne prenez pas cela comme une confirmation officielle pour l’instant. Mais si celle-ci est réelle, nous pourrions alors recharger les gadgets à un rythme nettement plus rapide dans un avenir pas trop lointain.

Les chargeurs en GaN sont plus efficaces et plus petits, et nécessitent moins de composants que leurs homologues en silicium. Cela devrait également signifier des chargeurs plus polyvalents, capables d’alimenter une plus large gamme d’appareils par le port USB-C.

Comme pour la plupart des technologies émergentes, c’est le coût de fabrication élevé qui a empêché jusqu’à présent l’utilisation des chargeurs GaN. Cependant, les entreprises cherchent maintenant à mettre ces chargeurs à la disposition des consommateurs à un prix raisonnable.

De nombreux appareils au GaN étaient exposés au CES 2020, signe certain que la technologie est prête à faire une percée au cours des 12 prochains mois. Vous pouvez déjà acheter des chargeurs tiers basés sur la GaN.

Xiaomi en avance

En effet, Xiaomi a déjà sur le marché un chargeur GaN qui fonctionne avec le Xiaomi Mi 10 Pro pour faire passer sa batterie de zéro à pleine charge en 45 minutes (bien sûr, vous aurez toujours besoin d’un smartphone ou d’un ordinateur portable qui supporte la charge rapide). Quant à savoir ce que des entreprises comme Apple et Samsung prévoient de faire avec cette technologie, cela reste à voir. Le chargeur le plus rapide qu’Apple vend actuellement avec ses iPhone est celui de 18 W, fourni avec l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max.

Le nouveau rapport ne donne aucune indication sur la date de sortie de ces nouveaux chargeurs GaN, mais nous ne devrions pas attendre trop longtemps, étant donné que des produits intégrant cette technologie sont déjà sur le marché.