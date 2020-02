Une photo du OnePlus 8 révèle un look familier au OnePlus 7T Pro

Les prix des smartphones haut de gamme étant de plus en plus élevés, l’attrait des téléphones OnePlus est également de plus en plus fort. Ils ne sont peut-être plus les « flagship killers » abordables qu’ils étaient lorsque la société a démarré, mais elle parvient toujours à susciter l’intérêt et à fidéliser ses clients grâce au savoureux mélange de prix et de fonctionnalités du smartphone.

OnePlus a récemment montré de quoi il était capable, du moins en théorie, mais ne vous attendez pas à ce que ces caractéristiques expérimentales fassent leur apparition au OnePlus 8 de cette année. En fait, vous pourriez même le confondre avec le OnePlus 7T Pro si vous n’y regardez pas de plus près.

Cette année, le lancement du OnePlus 8 aura lieu aussi bien en ligne que hors ligne. La gamme de smartphones OnePlus 8 devrait, selon la rumeur, faire ses grands débuts à la fin du mois de mars ou en avril de cette année. Aujourd’hui, le OnePlus 8 Pro a été repéré pour la première fois sur une photo prise sur le vif.

La fuite qui a été repérée sur Discord d’abord et partagée ensuite par un utilisateur de Twitter montre une photo du OnePlus 8 Pro. La photo montre le panneau arrière du smartphone qui est équipé d’un bloc de caméras à 4 capteurs accompagnées d’un flash LED.

Trois des objectifs sont alignés verticalement dans un module en forme de pilule qui crée une petite bosse sur la coque arrière. Le quatrième objectif serait un autofocus laser, et se trouve à côté. Le module de la caméra est suivi du logo de la société. Le panneau arrière ne montre pas de capteur d’empreintes digitales, ce qui signifie que le smartphone sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales dans l’écran.

Du lourd sous le capot

La gamme de smartphones OnePlus 8 comprendrait les smartphones OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite, le modèle de milieu de gamme. Récemment, un rendu et quelques prétendues spécifications du OnePlus 8 Pro ont fait surface sur la toile. Le smartphone serait équipé d’un écran poinçonné pour loger la caméra frontale.

Le OnePlus 8 Pro offrira probablement une résistance à l’eau et à la poussière (IP68). Le smartphone sera doté d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il fonctionnera sous Android 10 et sera alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 50 W. Enfin, sous le capot, on va retrouver le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne.