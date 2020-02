Sony lance son smartphone de milieu de gamme, le Xperia L4

Tout comme Nokia, BlackBerry et HTC, Sony a une histoire en dent de scie sur le marché des mobiles. Comme HTC, elle s’est efforcée de maintenir son activité mobile à flot, et il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’elle se retire complètement de ce marché, tout comme son activité PC. Ce moment est peut-être proche, mais Sony se donne encore quelques temps, et lance de nouveaux smartphones, à commencer par un modèle de milieu de gamme.

Le Xperia L4, le successeur du Xperia L3 lancé l’année dernière, n’est peut-être pas si remarquable que cela, si ce n’est pour une particularité unique à Sony. L’année dernière, la société japonaise a introduit son écran « CinemaWide » au ratio 21:9 sur sa nouvelle génération de smartphones Xperia. Maintenant, ce même design « Wide » (moins le « Cinema ») est introduit sur sa gamme moins premium avec le Xperia L4 de 6,2 pouces.

Sony met en avant le caractère multitâche et multifenêtre du smartphone grâce à cet écran d’une résolution HD+, soit 1 680 x 720 pixels, mais le processeur MediaTek Helio P22 et ses 3 Go de mémoire vive (RAM) ne sont peut-être pas suffisants pour ce cas d’utilisation. Il dispose de 64 Go de stockage interne, qui peut être étendue jusqu’à 512 Go grâce à l’emplacement pour une carte micro SD.

La configuration de caméra à triples capteurs composée d’un capteur principal de 13 mégapixels avec une ouverture de f/2,0, d’un objectif ultra-large de 117° de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels pourrait ne pas être des plus fantastiques sur ce marché. Cependant, la batterie d’une capacité de 3 580 mAh et la prise casque de 3,5 mm sont les bienvenues. Il est équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, et il tourne sous Android 9.0 Pie.

La société n’a pas annoncé les détails du prix du smartphone. Le Sony Xperia L4 sera disponible en noir et bleu sur certains marchés à partir du printemps 2020.

Elle ferme le site Sony Mobile

Mais si Sony fait parler d’elle avec le Xperia L4, elle a également décidé d’ajuster en silence la présence en ligne de son activité mobile. L’ancien site web dédié à Sony Mobile a maintenant disparu et redirige vers le site principal de Sony. Bien sûr, vous retrouvez toujours les smartphones, mais il faut naviguer vers les sous-pages plutôt que d’avoir une adresse pratique et facilement mémorisable.

Cette décision fait suite à d’autres changements qui semblent désaccentuer les smartphones de Sony, donnant peut-être le ton à la fermeture de cette partie de son activité. Si les smartphones jouent toujours un rôle dans la vision future de Sony, ils sont pour la plupart relégués au même niveau que les accessoires.