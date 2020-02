Google facilite la recherche des e-mails que vous cherchez, et ce grâce aux filtres de recherche de Gmail. Ces filtres de recherche, appelés « Search Chips », traduis littéralement par « puces de recherche », vous permettent de réduire les résultats d’une recherche, permettant de trouver plus rapidement et plus facilement l’e-mail exact que vous souhaitez.

Bien que le principe du « Inbox Zero » (l’idée que vous devez vous efforcer de garder pour avoir une boîte de réception vide) soit une chose, la plupart d’entre nous sont loin d’y parvenir. Que ce soit par manque d’envie ou par incapacité à gérer nos e-mails, la plupart des boîtes de réception sont pleines à craquer.

Le problème est qu’une boîte de réception pleine rend très difficile l’identification d’un e-mail lorsque vous en avez besoin. C’est particulièrement vrai dans le cas de Gmail, qui, pour un produit fabriqué par un expert en technologie de recherche, a fait cruellement défaut. Cependant, Google cherche maintenant à changer cela.

Comment utiliser les filtres de recherche de Google dans Gmail ?

Comme le précise un article du blog G Suite Updates, Google introduit dans Gmail ce qu’il appelle des « puces de recherche ». Selon Google, ces puces de recherche offrent « un moyen plus facile de trier et de filtrer les résultats de recherche pour trouver exactement ce que vous cherchez plus rapidement ».

Les puces de recherche sont des filtres qui apparaissent lorsque vous recherchez un e-mail dans Gmail. Cochez les filtres que vous souhaitez appliquer et Gmail réduira les résultats pour vous permettre de trouver plus facilement l’e-mail que vous recherchez. C’est du moins l’idée.

With search chips in #gmail you get faster results and can filter by: ✅ A colleagues name

✅ Attachment type

✅ A specific timeframe Learn more → https://t.co/UzEoO0GzVX pic.twitter.com/fDYJrAYPli — G Suite (@gsuite) February 19, 2020

Ces nouvelles puces de recherche vous permettent de préciser si l’e-mail contient une pièce jointe, de quel type de pièce jointe il s’agit, quand elle a été envoyée, et bien plus encore. Vous pouvez également exclure des éléments tels que les invitations d’agenda et les chats pour affiner encore les résultats de votre recherche.

Il existe en fait un moyen de filtrer les résultats de recherche dans Gmail depuis de nombreuses années. Et cela fonctionnait sur le même principe que les puces de recherche. Cependant, l’utilisateur devait entrer manuellement les filtres de recherche en tapant « has: attachment » et « from:[adresse mail] », etc. Cela devrait nous faire gagner à tous de précieuses secondes lors de la recherche d’anciens e-mails.

Google propose d’abord les puces de recherche aux clients de G Suite, avant de les proposer à tous les utilisateurs de Gmail.