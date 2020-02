Photoshop célèbre son 30e anniversaire avec de nouvelles fonctionnalités sur iPad et bureau

Adobe Photoshop a fêté son 30e anniversaire de la seule manière qu’il connaisse, en lançant quelques nouvelles fonctionnalités majeures pour son application iPad et son application de bureau.

La version de Photoshop pour les tablettes d’Apple n’est toujours pas une copie conforme aux fonctionnalités de l’application de bureau, mais la société tient progressivement sa promesse d’apporter les outils et les capacités les plus populaires à la version iOS.

La plus grande nouvelle, certainement pour tous ceux qui attendent que Photoshop pour iPad évolue vers une application digne de ce nom, est l’arrivée de l’outil de sélection d’objets. Cette fonctionnalité utilise l’IA Sensei et l’apprentissage machine pour vous aider à sélectionner un objet particulier dans une scène, en particulier une scène qui est pleine de nombreux autres objets.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, elle devrait simplement vous permettre de dessiner un rectangle ou un grossier lasso autour de l’objet que vous souhaitez sélectionner, puis Photoshop pour iPad fera le reste. Selon Adobe, la sélection d’objets possède les mêmes fonctionnalités, options et paramètres que la version de bureau, qui n’a reçu cette fonctionnalité qu’il y a quelques mois.

Des nouveautés sur l’application de bureau

Pour ne pas être en reste, la version de bureau de Photoshop a également reçu quelques mises à jour bienvenues. Les plus notables sont les améliorations apportées au flou de l’objectif, qui imite la faible profondeur de champ produite par les objectifs et permet de créer des effets spéciaux comme le « tilt shift ».

En traitant cet effet par le GPU de votre ordinateur (l’unité de traitement graphique dédiée) plutôt que par le CPU, Adobe indique que le réalisme a été considérablement amélioré, ce qui devrait vous permettre de flouter de manière réaliste toutes les parties de votre image, que ce soit le premier plan, l’arrière-plan ou la partie centrale.

Adobe a également apporté des améliorations à l’outil « Remplissage d’après le contenu », qui peut vous aider à supprimer facilement les objets indésirables des photos et des images. Plutôt que de devoir quitter l’espace de travail chaque fois que vous souhaitez supprimer quelque chose dans différentes parties de l’image — par exemple, supprimer un objet derrière de nombreuses branches d’arbre — vous pouvez désormais diviser la région en sous-parties plus petites. Cela vous permet de rester dans l’espace de travail et devrait vous donner un peu plus de contrôle sur votre espace de travail Remplissage d’après le contenu.

Enfin, Photoshop se dote de quelques améliorations des performances sous le capot, qui, selon Adobe, créeront une expérience de souris plus fluide. Enfin — bien que susceptible d’être un grand succès pour beaucoup — est l’ajout de la prise en charge du mode sombre pour macOS.