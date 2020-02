OPPO pourrait aussi lancer de nouveaux écouteurs sans fil

Un brevet de la marque chinoise de smartphones OPPO a alimenté les rumeurs selon lesquelles elle s’apprête à lancer deux nouveaux modèles de véritables écouteurs sans fil — un qui ressemble aux AirPods d’Apple, et un qui ressemble aux Galaxy Buds+ de Samsung.

Selon le rapport, OPPO a déposé un brevet pour deux nouveaux écouteurs véritablement sans fil en avril de l’année dernière et il a reçu l’autorisation le 18 février 2020. Le brevet, découvert par le rapport, montre les deux écouteurs véritablement sans fil sous tous les angles.

En effet, le brevet, qui a été repéré par 91Mobiles, décrit deux modèles d’écouteurs différents ; le premier porte de longues tiges d’écouteurs et des embouts en silicone comme les AirPods Pro. Les images contenues dans le brevet suggèrent que les nouveaux écouteurs sans fil seront dotés de boutons ou de zones tactiles, qui pourraient vous permettre de contrôler la lecture de votre musique, de prendre des appels et d’appeler l’assistant vocal de votre smartphone.

Un microphone sur la tige peut potentiellement être utilisé pour l’annulation active du bruit, bien qu’il puisse simplement vous permettre de passer des appels téléphoniques avec les écouteurs. Un capteur de proximité sur les écouteurs eux-mêmes pourrait également permettre une fonction de lecture/pause automatique, arrêtant automatiquement votre musique lorsque vous les retirez de vos oreilles.

Le deuxième véritable modèle d’écouteurs sans fil inclus dans le brevet rappelle un peu plus les Galaxy Buds+ de Samsung, avec un design plus compact sans tige.

Aucun des deux brevets ne révèle un boîtier de charge pour les écouteurs.

Un lancement dans un proche avenir ?

Bien que les nouveaux écouteurs sans fil puissent être lancés en tant que successeur des OPPO Enco Free, il est important de noter qu’un brevet ne se traduit pas toujours par une véritable sortie de produit — pour l’instant, nous devrons rester attentifs à toute annonce de la société. Quoi qu’il en soit, les écouteurs de OPPO ont été un peu malmenés par le passé, c’est le moins qu’on puisse dire. En effet, la qualité sonore n’a pas vraiment convaincu les testeurs.

On peut supposer que ces deux écouteurs pourraient être lancés aux côtés du smartphone phare de la société, le Find X2, et de la montre connectée OPPO Watch le mois prochain. À ce jour, la date de lancement et d’autres détails ne sont pas encore connus.