Cette vidéo de l’iPhone 9 ou l’iPhone SE 2 révèle un hybride plus fin des iPhone 4 et 8

Cette vidéo de l'iPhone 9 ou l'iPhone SE 2 révèle un hybride plus fin des iPhone 4 et 8

Les rumeurs d’un nouvel iPhone abordable circulent depuis plus d’un an maintenant, alternant entre les noms d’« iPhone SE 2 » et d’« iPhone 9 ». Une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux, et relayée par Stefan Constantine sur Twitter, semble montrer le smartphone. Bien qu’il ait des caractéristiques de conception familières des précédents iPhone, il s’agit techniquement d’une « nouvelle » conception plutôt que de ce qui était prévu — une version réduite de l’iPhone 8.

En bref, l’iPhone SE 2 ressemble à un iPhone 4 plus fin et plus haut, empruntant ses bords plats en métal plutôt que les côtés courbés des modèles d’iPhone les plus récents. D’autres éléments, dont un bouton Home physique avec doté de la technologie ID et une coque arrière tout en verre, semblent avoir été repris de l’iPhone 8, tandis que la couleur bleue aqua ressemble beaucoup au coloris utilisé pour l’iPhone 11 de l’année dernière.

Il n’est pas surprenant que l’appareil ne comporte qu’une seule caméra arrière, ainsi que les boutons que l’on trouve sur les autres iPhone. Un port de charge Lightning se trouve sur la tranche inférieure, entre deux ensembles de grilles de haut-parleur et de microphone, avec des lignes d’antenne situées aux mêmes endroits que les précédents modèles, sur les côtés et dans les coins.

Contrairement à une fuite quelque peu analogue d’un prétendu prototype en 2018, il n’a pas de port pour une prise casque, et il semble avoir des dimensions différentes, avec des boutons de volume de formes différentes.

Bien que l’appareil présente de nombreuses caractéristiques qui semblent en faire une fuite légitime, un détail interpelle : le mot iPhone à l’arrière. Apple a abandonné cette marque sur ses récents modèles, à savoir les iPhone 11 et iPhone 11 Pro, ne laissant que son propre logo centré sur la coque arrière – l’emplacement de sa zone de charge sans fil par induction.

Un prix agressif

Selon certains rapports, le nouvel iPhone arrivera sur le marché à un prix de départ agressif de 399 dollars, bien qu’il soit tout à fait possible, vu les antécédents d’Apple, qu’il soit plutôt commercialisé à 449 ou 499 euros selon les capacités de stockage.

Le nouveau modèle devrait être commercialisé dès le mois de mars, et partager certains éléments de conception de la série d’iPhone 12 dont la sortie est prévue dans le courant de l’année. La fabrication et la disponibilité du nouveau modèle pourraient toutefois avoir été retardées par l’épidémie de coronavirus en Chine.