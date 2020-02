Android 11 suggère que le Pixel 5 pourrait offrir la charge sans fil inversée

Hier soir, Google a présenté en avant-première à ses développeurs son prochain système d’exploitation mobile, Android 11. Bien que l’entreprise ait listé sur son blog certaines fonctionnalités telles que les bulles de chat flottantes et l’accès limité aux données de localisation, cette version comporte également d’intéressantes fonctionnalités cachées.

XDA Developers a installé cette nouvelle Developer Preview de Android 11, et a trouvé un menu caché intitulé « Battery Share » dans les paramètres. Cette fonctionnalité vous avertit que la batterie de votre smartphone se déchargera plus rapidement lorsque vous l’utiliserez et qu’elle fonctionne avec les écouteurs, montres, smartphones et autres appareils pris en charge.

Le rapport note que Google a ajouté un nouveau code pour cette fonctionnalité, et que le géant de la recherche pourrait travailler sur la charge sans fil inversée pour le prochain Pixel 5. En outre, le code suggère qu’il s’agit d’une fonctionnalité de Google, et non d’une fonctionnalité du projet Android Open Source Project (AOSP) qui sera disponible sur tous les smartphones avec Android 11. Il est donc probable que cette fonctionnalité soit exclusivement destinée aux smartphones Pixel.

Google a introduit le support de la recharge sans fil il y a deux ans avec la série Pixel 3. Le Pixel 3 et le Pixel 3 XL offrent une charge sans fil de 5 W avec des chargeurs Qi standard et 10 W avec le Pixel Stand. Cependant, avec la série de Pixel 4, Google a augmenté le taux de charge sans fil à 11W avec des chargeurs compatibles.

La charge sans fil inversée a toujours été une caractéristique étrange. Depuis que nous l’avons vu pour la première fois dans le Huawei Mate 20 Pro, il était clair que, bien que pratique, vous perdiez généralement beaucoup plus d’autonomie que vous n’en transfériez sur l’autre smartphone. Mais lorsque Samsung a lancé les écouteurs Galaxy Buds avec la gamme de smartphones Galaxy S10, il est apparu que cette caractéristique était bien plus utile pour les accessoires, qui ont tendance à avoir des batteries beaucoup plus petites.

Google, il faut améliorer l’autonomie de vos Pixel

Autrement dit, la charge sans fil inversée est pratique lorsque vous avez besoin de recharger vos écouteurs compatibles, votre montre connectée ou le smartphone d’un ami avec un soupçon d’autonomie.

Cependant, les Pixel de l’année dernière ont été beaucoup critiqués pour leur faible autonomie. Si Google veut lancer cette fonctionnalité avec les futurs Pixel 5, elle devra s’assurer que ces smartphones ont des batteries de taille suffisante et qu’ils ne présentent pas de bugs logiciels qui épuisent la batterie.