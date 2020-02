Est-ce les premiers rendus du futur Galaxy Fold 2 de Samsung ?

Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à une série de rendus du futur Galaxy Fold 2 de Samsung, basés sur des rumeurs de caractéristiques et de spécifications. Ces images ne sont pas officiellement réalisées par Samsung, mais représentent tout ce qui a été divulgué.

Dans ces rendus publiés par @BenGeskin sur Twitter, nous voyons un écran occupé la quasi-totalité de la face avant du smartphone, tout comme l’écran affiché à l’intérieur — un ratio écran-châssis plus élevé que celui du Galaxy Fold original.

La rumeur veut que l’écran principal AMOLED QXGA+ du Galaxy Fold 2 ait une taille de 7,7 pouces, alors que l’écran en façade aurait une taille de 6,4 pouces — contre 4,6 pouces pour le modèle actuel. La différence entre ces tailles est différente de celle de deux écrans ayant le même rapport hauteur/largeur. Ici, l’écran en façade est haut et étroit, tandis que l’écran principal est presque carré.

Ainsi, dès lors que l’on évoque un écran de 7,7 pouces, vous voyez un panneau de la taille d’un petit roman à couverture rigide. Mais, ce panneau est plus gros, et donc plus court, que n’importe quelle sorte de tablette de 7,7 pouces que vous auriez pu posséder par le passé. La moitié du panneau principal a à peu près la même taille que le panneau en façade. En outre, on évoque un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour correspondre au Galaxy S20 et, probablement, au Galaxy Note 20.

Cet appareil pourrait comporter la même matrice de caméras que celle du Galaxy S20+ ou du Galaxy S20 Ultra. Il y a de fortes chances que nous verrons le Snapdragon 865 de Qualcomm à l’intérieur, avec la possibilité de se connecter à des données 5G — à la fois sub-6 et mmWave dès la sortie de la boîte.

with the new S Pen pic.twitter.com/BcoPnVLGHi – Ben Geskin (@BenGeskin) February 17, 2020

Une encoche et un écran poinçonné

Si les rendus de Geskin sont précis, nous verrons une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant pour la caméra principale en façade. A l’intérieur, il est fort probable que l’on va retrouver un écran poinçonné (Infinity-O). Cela signifie que vous pourrez utiliser l’écran en façade pour des vidéoconférences et des selfies rapides sans avoir à passer par les mouvements d’ouverture de l’appareil, laissant la caméra interne pour des conversations vidéo plus longues et plus complexes.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle ce nouvel appareil sera équipé d’un stylet S Pen, un peu comme celui de la série Galaxy Note. Il est tout à fait logique que la société coréenne ajoute un stylet à sa phablette 2-en-1, ce qui en fait l’équivalent pliable du Galaxy Note. Il s’agira-là du dispositif ultime pour les professionnels.

Le premier appareil de la gamme a été dévoilé en février 2019, et a été mis sur le marché en septembre 2019. Concernant son successeur, le Galaxy Fold 2, son lancement reste incertain.