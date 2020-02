Huawei annoncerait un autre smartphone pliable lors de sa conférence virtuelle MWC 2020

Huawei va organiser une conférence de presse virtuelle le 24 février depuis Barcelone, en Espagne, après que la GSMA ait décidé d’annuler le MWC 2020, en raison de la propagation du COVID-19 (coronavirus) dans plusieurs pays du monde.

Huawei diffusera en streaming une session de lancement pré-enregistrée où elle devrait dévoiler de multiples produits dans les catégories PC, portables, wearables, audio et TV. Toutefois, selon un récent rapport de Gizmochina, Huawei devrait également annoncer son futur smartphone pliable pendant l’événement. Il s’agit d’un nouveau produit pliable de la société et on n’est pas sûr du nom de ce prochain smartphone, s’il est vraiment dévoilé à cette date.

Le smartphone pliable pourrait être le Huawei Mate Xs qui a été annoncé en octobre 2019. Une mise à niveau importante du Mate Xs serait la présence du processeur Kirin 990 5G, d’une nouvelle charnière plus résistance, et d’un écran également plus résistant.

Il est confirmé que le Mate Xs présente un design analogue à celui du Mate X avec le même ensemble de caméras de marque Leica. Il convient toutefois de noter que si le Huawei Mate X a été lancé en 2019, sa disponibilité est encore limitée à la Chine.

Imagine a gateway of possibilities 🚪 ✨

Where would you go?

What would you see?

Join us at this year’s #HuaweiMWC – coming to you LIVE 🔴#MWC2020#Together2020 pic.twitter.com/BMEPFNGsmb

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 11, 2020