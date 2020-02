Le Galaxy Fold 2 pourrait être lancé d’ici juillet avec une caméra sous l’écran

Le Galaxy Z Flip a moins d’une semaine au moment de la rédaction de cet article, mais nous entendons déjà parler du futur smartphone pliable du fabricant, et il devrait être connu comme le Galaxy Fold 2.

En effet, Samsung travaillerait d’ores et déjà sur sa prochaine génération de smartphone pliable. Surnommé « Galaxy Fold 2 », des détails clés sur le futur smartphone pliable ont fait surface sur la toile. Selon les rapports des médias sud-coréens, le Galaxy Fold 2 pourrait être lancé d’ici juillet 2020.

Les rapports soulignent également que le smartphone sera nommé « Project Champ » et qu’il aura un format analogue à celui du Galaxy Fold original. En outre, le fondateur de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, a révélé que le smartphone pliable sera doté d’un écran de 7,7 pouces lorsqu’il sera déplié. C’est une option légèrement plus grande que l’écran principal de 7,3 pouces sur le Galaxy Fold.

De plus, de nombreux rapports laissent entendre que Samsung pourrait utiliser une caméra sous l’écran sur son prochain smartphone Galaxy Fold 2, permettant au géant sud-coréen de renoncer à une encoche ou à un trou dans l’écran pour la caméra frontale.

Auparavant, il a été signalé que le successeur du Galaxy Fold sera doté d’un verre ultra fin et qu’il sera équipé d’un support pour le stylet S Pen. En outre, le smartphone sera alimenté par le dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, et il s’agira d’un smartphone 5G. Pour la partie photo, le Galaxy Fold 2 sera doté d’un capteur principal de 108 mégapixels.

