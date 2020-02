L’iPhone 12 pourrait être équipé d’une antenne Apple 5G faite sur mesure

Comme d’habitude , Apple devrait lancer de nouveaux iPhone en septembre, mais l’iPhone 12 pourrait être doté d’un tout nouveau composant que nous n’avons jamais vu auparavant : une antenne sur mesure prête pour les connexions 5G.

C’est ce que rapportent des sources s’adressant à Fast Company, qui affirment qu’Apple veut construire sa propre antenne plutôt que de s’appuyer sur l’équivalent de Qualcomm, car elle pense pouvoir ainsi rendre le smartphone plus fin.

Apple souhaite également réduire sa dépendance à l’égard des développeurs de composants tiers, indique le rapport. Le géant technologique développe déjà ses propres puces de processeur pour l’iPhone, la puce A13 Bionic étant intégrée dans la gamme d’iPhone 11.

L’iPhone 12 utilisera apparemment le modem Snapdragon X55 de Qualcomm pour permettre la 5G sur le prochain lot d’iPhone, mais la décision concernant l’antenne connectée doit encore être prise. Il reste encore quelques mois avant le jour du lancement, et Apple peut encore faire évoluer sa position vis-à-vis de cette conception.

Les analystes indiquent depuis longtemps que 2020 est l’année où Apple ajoutera la technologie 5G à l’iPhone, et ce serait une surprise si elle reportait la technologie de nouvelle génération à l’année prochaine.

Des risques pris par Apple ?

Presque tous les modèles phares et un grand nombre de smartphones de milieu de gamme et abordables seront équipés de la technologie 5G cette année, et il serait donc un peu étrange qu’Apple n’adopte pas cette technologie. Mais ce qui est intéressant, c’est la façon dont elle pourrait s’y prendre. Fabriquer sa propre antenne serait un risque pour Apple — l’antenne sur mesure qu’elle a installée à l’intérieur de l’iPhone 4 a entrainé des problèmes de réception d’appels pour certains utilisateurs, et avec la nouvelle technologie 5G, ce sera un vrai défi de tout faire correctement.

Nous ne saurons peut-être pas avec certitude ce qu’Apple mettra dans l’iPhone 12 avant l’arrivée du mois de septembre. En attendant, des rumeurs circulent sur le fait que cette année pourrait être celle où Apple décidera de passer à la vitesse supérieure.