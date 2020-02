Ericsson décide de ne pas participer au MWC 2020 en raison du coronavirus

Le MWC 2020 arrive à grands pas, mais quand il arrivera, un certain nombre d’entreprises ne seront pas présentes. Ericsson a annoncé aujourd’hui qu’elle ne participera pas au MWC 2020 en raison des craintes liées aux coronavirus. Ce n’est pas la première entreprise à faire cette annonce, et ce n’est peut-être pas la dernière.

Dans son annonce d’aujourd’hui, Ericsson a déclaré qu’elle a suivi l’épidémie et a déjà pris des précautions pour « garantir la santé et la sécurité des employés et pour minimiser l’impact sur les activités de l’entreprise ». Même si le risque de contracter un coronavirus au MWC peut être minime, Ericsson affirme qu’elle ne peut pas prendre ce risque.

« Après une évaluation interne approfondie des risques, Ericsson a décidé de prendre des mesures de précaution supplémentaires en se retirant du MWC 2020 de Barcelone, le plus grand événement de l’industrie des télécommunications », a déclaré la société aujourd’hui.

« Ericsson apprécie que la GSMA ait fait tout son possible pour contrôler les risques. En tant que l’un des plus grands exposants de l’événement, Ericsson accueille sur son stand des milliers de visiteurs chaque jour. Cependant, même si le risque est faible, l’entreprise ne peut garantir la santé et la sécurité de ses employés et de ses visiteurs ».

Un salon tronqué ?

Nous aurons encore l’occasion de voir les annonces d’Ericsson qui prévus pour le MWC. En effet, l’entreprise a déclaré qu’elle allait plutôt présenter les produits et les innovations qu’elle avait prévus pour le MWC 2020 lors d’événements locaux appelés « Ericsson Unboxed ». Ericsson n’a pas donné de détails sur le moment où ces événements auront lieu, c’est pourquoi je vous tiendrais au courant pour plus d’informations à ce sujet.

Il y a quelques jours, LG a annoncé qu’elle ne participerait pas au MWC, en invoquant les mêmes inquiétudes concernant le coronavirus. ZTE participera toujours au salon et aura un stand, mais elle a annulé sa conférence de presse. Nous verrons si d’autres entreprises décideront de suivre le mouvement.