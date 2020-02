Xiaomi retarde le lancement mondial du Mi 10 après l’annulation du MWC 2020

Xiaomi a lancé sa série de smartphones Mi 10 en Chine hier. La gamme de smartphones Mi 10 devait être lancée mondialement le 23 février à Barcelone. Mais, la société a annoncé que le lancement mondial du Mi 10 de Xiaomi a été reporté.

Xiaomi a publié une déclaration officielle sur Twitter disant que le lancement n’aura pas lieu le 23 février. Dans une déclaration, la société a déclaré que « Xiaomi est consciente et comprend la décision de la GSMA d’annuler le Mobile World Congress 2020 de Barcelone. Nous organiserons un événement de lancement distinct en Europe à une date ultérieure, où nous partagerons des informations sur la gamme Mi 10 et d’autres produits étonnants. Nous vous tiendrons au courant ».

La GSMA ayant annulé l’événement MWC 2020 après le retrait de plusieurs grandes entreprises technologiques en raison de l’épidémie de coronavirus, Xiaomi a également décidé de reporter son événement. On ignore pour l’instant quand cela se fera.

Pour rappel, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont équipés d’un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+, d’un mode HDR+, avec un ratio 19.5 : 9, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité de pointe de 1 200 nits, un rapport de contraste de 500000:1, la prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Les smartphones sont alimentés par le Snapdragon 865 de Qualcomm avec le GPU Adreno 650.

Le Mi 10 est équipé d’une caméra arrière à 4 capteurs photo avec une combinaison d’une caméra principale de 108 mégapixels avec un objectif à 7 éléments, un capteur de 1/1.33 pouce et un support OIS, un objectif grand-angle de 13 mégapixels avec un champ de vision de 123 degrés et une ouverture de f/2.4, et une paire de capteurs photo de 2 mégapixels avec des objectifs de f/2.4. Pour l’avant, il y a un seul capteur photo de 20 mégapixels.

To all our Mi Fans, users, partners and friends from the media, following GSMA’s decision to cancel #MWC2020, #Xiaomi will also delay our global product launch of the latest flagship #Mi10 series.

Thank you all for your understanding. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/hOFgk9gE3G

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) February 13, 2020