Au MWC 2020, oubliez les poignées de main à cause du coronavirus

La Mobile World Congress 2020 ouvrira ses portes le 24 février et environ 100 000 personnes du monde entier sont attendues pour assister aux dernières annonces dans le secteur de la téléphonie mobile.

Étant donné l’énorme intérêt que suscite le salon dans le monde entier, les organisateurs et les autorités espagnoles ont annoncé un protocole d’hygiène spécifiquement censé aider à éviter les infections du coronavirus.

Plus précisément, les poignées de main entre les participants au salon ne sont pas recommandées, et les organisateurs remplaceront les microphones après chaque discours. En outre, la GSMA a créé un service téléphonique gratuit de sécurité et de médecine, accessible 24 heures sur 24, pour tous les participants, tout en fournissant des recommandations d’hygiène non seulement aux personnes participant à l’événement, mais aussi aux hôtels, aux transports publics et privés, aux restaurants et aux points de restauration.

Des services de premiers secours sont également disponibles sur place, a indiqué l’organisation. Et alors que la GSMA affirme que l’impact sur l’événement est « jusqu’à présent minime », deux grandes entreprises ont déjà annulé leurs événements de presse au MWC.

Des annulations de conférences

LG ne tiendra plus de conférence de presse au MWC 2020, tandis que ZTE, dont le déploiement des appareils 5G est en cours, n’enverra qu’une délégation à Barcelone, mais n’organisera pas de conférence de presse comme elle l’avait annoncé à l’origine.

Selon un rapport de Bloomberg, Huawei et Xiaomi enverront son personnel à Barcelone plus tôt, tandis que Samsung, OPPO, Microsoft et MediaTek assisteront au salon sans modifier leurs plans initiaux. « La GSMA a mis en œuvre de nombreuses mesures pour aider à atténuer la propagation du virus et continue d’ajouter régulièrement d’autres actions », a déclaré la GSMA dans une annonce cette semaine. « La GSMA s’appuie sur ses plans existants pour protéger la santé des participants, des clients et du personnel du MWC à Barcelone. Des collègues du monde entier prennent des mesures actives pour contenir et réduire toute nouvelle propagation du virus ».